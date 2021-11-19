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День ракетных войск и артиллерии празднуется в России

19 ноября отмечается памятный день Вооруженных Сил России — День ракетных войск и артиллерии, сообщает calend.ru.

День ракетных войск и артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерии в этом контрнаступлении принадлежала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года заслуги артиллеристов были отмечены учреждением праздника — Дня артиллерии. В 1964 году праздник был переименован в День ракетных войск и артиллерии.

Артиллерия считается одним из старейших родов войск. Первые сведения о русской артиллерии относятся к 1382 году, когда при защите Москвы от войск хана Тохтамыша москвичи использовали против осаждавших «тюфяки» и «пушки великие» — первые артиллерийские орудия. В XVI веке артиллерия выделилась в самостоятельный род войск, в задачи которого входило обеспечение действий пехоты и кавалерии в бою, а в начале XVIII века она разделилась на полевую (в том числе полковую), осадную и крепостную. Еще спустя век стали формироваться артиллерийские полки и бригады.

Свою силу и высокие боевые качества русская артиллерия подтверждала во все времена — в сражениях русских князей, в Полтавской битве, при взятии Измаила, в Бородинском сражении, в Русско-японской и на фронтах Первой и Второй мировых войн, всегда внося решающий вклад в достижение общей победы.

Ракетные войска и артиллерия — род сухопутных войск ВС РФ, являющийся основным средством огневого и ядерного поражения противника в ходе ведения общевойсковых операций (боевых действий). Организационно они состоят из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, в том числе смешанных, артиллерийских дивизионов большой мощности, реактивных артиллерийских полков, отдельных разведывательных дивизионов, а также артиллерии общевойсковых бригад и военных баз. Части и подразделения ракетных войск и артиллерии организационно входят в другие виды и рода войск ВС России и других «силовых» структур.

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