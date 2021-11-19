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Общество

Более 15 тысяч тонн мяса экспортировала Псковская область с начала года

C начала 2021 года Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало 794 экспортных партий продукции животного происхождения общим весом 15,9 тысяч тонн, которые были отправлены с территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Из региона поставлялись мясо, мясопродукты и сырье животного происхождения во Вьетнам и Гонконг, рыба и рыбопродукты в Эстонию, Литву, Грузию, Канаду, Нидерланды и Чили. Инспекторы установили, что отправляемые на экспорт партии соответствовали всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортёров.

За аналогичный период 2020 года экспортные поставки с подконтрольной Управлению Россельхознадзора территории составили около 11,2 тысяч тонн животноводческой продукции. В ведомстве подчеркнули, что экспортный грузопоток с территории Псковской области в 2021 году увеличился на 4,7 тысяч тонн.

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