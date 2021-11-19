В России установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

11:36, 19 ноября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксированы 1 254 летальных исхода от COVID-19. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев заболевания коронавирусом, полностью выздоровели 36 004 человека.

Всего на 19 ноября в России зафиксировано 9 257 068 случаев заболевания коронавирусом, 7 956 254 человека выздоровело, 261 589 – умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.