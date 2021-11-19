Ещё семь человек скончались от коронавируса в Псковской области
В Псковской области от коронавируса скончались ещё семь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1013 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.
Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 63 525 человек, 54 365 пациентов выздоровело.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>