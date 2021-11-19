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Михаил Ведерников внёс предложения в федеральную стратегию развития стройотрасли и ЖКХ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил учесть в стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года дополнительные инструменты по модернизации сферы ЖКХ для субъектов РФ с наиболее низкой бюджетной обеспеченностью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Одной из тем, которую мы проанализировали вместе с коллегами, стала модернизация изношенной коммунальной инфраструктуры. Для Псковской области это один из наиболее острых и актуальных вопросов, который можно решить лишь в тесном взаимодействии всех уровней власти. Предложил учесть в стратегии дополнительные инструменты по модернизации сферы ЖКХ для субъектов с наиболее низкой бюджетной обеспеченностью», — сказал Михаил Ведерников по итогам целевого семинар-совещания, который состоялся накануне в Москве под руководством первого замруководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко, вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснулина и других официальных лиц.

Основные задачи стратегии — повышение комфорта, качества и уровня жизни людей, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, минимизация негативного воздействия на окружающую среду. В частности, предусматривается, что к 2030 году обеспеченность россиян жильем вырастет до 33,8 квадратного метра, ежегодный объема ввода жилья достигнет 120 млн квадратных метров, а частные инвестиции в строительство жилья превысят 70 трлн рублей.

Проект стратегии развития стройотрасли страны ранее был представлен Минстроем России. Документ разработан в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина.

 

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