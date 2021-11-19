Проблему отсутствия освещения на виадуке в Пскове решат через суд
Проблему отсутствия освещения на виадуке на улице Индустриальной в Пскове будут решать через суд. Об этом сообщил и. п. главы администрации города Борис Елкин в прямом эфире в Instagram-аккаунте.
Местные жители отметили, что освещение на виадуке отсутствует с прошлого года.
«Ведём претензионную работу с теми, кто выполнял работу. Будем подавать в суд, чтобы скорее решить этот вопрос», - ответил Елкин.
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