Проблему отсутствия освещения на виадуке в Пскове решат через суд

15:28, 19 ноября 2021, ПАИ

Проблему отсутствия освещения на виадуке на улице Индустриальной в Пскове будут решать через суд. Об этом сообщил и. п. главы администрации города Борис Елкин в прямом эфире в Instagram-аккаунте.

Местные жители отметили, что освещение на виадуке отсутствует с прошлого года.

«Ведём претензионную работу с теми, кто выполнял работу. Будем подавать в суд, чтобы скорее решить этот вопрос», - ответил Елкин.