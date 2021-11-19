Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Людмила Светлова: Торгово-промышленная палата Псковской области нам здорово помогает

«С Торгово-промышленной палатой Псковской области мы плотно работаем, они нам здорово помогают», - заявила корреспонденту Псковского агентства информации директор ООО ФАБРИКА АВС-СИНТЕЗ «МИГОМ», которое выпускает лечебную косметику, Людмила Светлова.

Она рассказала, что компания работает с 2018 года, на данный момент существует линейка продукции из 7 наименований. В 2020 году «МИГОМ» присоединился к ТПП. «Они нам очень хорошо помогают по любым юридическим вопросам, либо продвижения продукции. Устраивают круглые столы с потенциальными клиентами, с гостиничным бизнесом недавно встречались», - поделилась Людмила Светлова. Она добавила, что у компании много крупных клиентов в разных городах России. В рамках взаимодействия с Торгово-промышленной палатой проводятся телемосты с другими регионами в целях поиска новых клиентов.

Напомним, 19 ноября проходит IV съезд союза «Торгово-промышленная палата Псковской области». В рамках съезда будут выбраны новый президент ТПП, совет союза и ревизионная комиссия. Также делегаты и участники заслушают отчет действующего президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова о деятельности за период с 2016 по 2021 год, отчет ревизионной комиссии. Предполагается внесение изменений в устав союза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

19 ноября 2021

Владимир Зубов переизбран президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области
19 ноября 2021

IV съезд региональной Торгово-промышленной палаты проходит в Пскове
18 ноября 2021

Президент России Владимир Путин предложил повысить МРОТ
18 ноября 2021

«Титан-Полимер» готов сотрудничать с псковскими компаниями в сфере логистики, питания, спецодежды, поставки поддонов
18 ноября 2021

Разработан проект бюджета Пскова на 2022 год и плановый период
17 ноября 2021

О перспективе открытия в Пскове креативной резиденции рассказал директор франшизы дизайн-завода

17 ноября 2021

Директор Роскультцентра: Каждый субъект должен разработать стратегию развития креативных индустрий
16 ноября 2021

Региональный штаб провёл анализ программ газификации и догазификации в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...