Людмила Светлова: Торгово-промышленная палата Псковской области нам здорово помогает

17:18, 19 ноября 2021, ПАИ

«С Торгово-промышленной палатой Псковской области мы плотно работаем, они нам здорово помогают», - заявила корреспонденту Псковского агентства информации директор ООО ФАБРИКА АВС-СИНТЕЗ «МИГОМ», которое выпускает лечебную косметику, Людмила Светлова.

Она рассказала, что компания работает с 2018 года, на данный момент существует линейка продукции из 7 наименований. В 2020 году «МИГОМ» присоединился к ТПП. «Они нам очень хорошо помогают по любым юридическим вопросам, либо продвижения продукции. Устраивают круглые столы с потенциальными клиентами, с гостиничным бизнесом недавно встречались», - поделилась Людмила Светлова. Она добавила, что у компании много крупных клиентов в разных городах России. В рамках взаимодействия с Торгово-промышленной палатой проводятся телемосты с другими регионами в целях поиска новых клиентов.

Напомним, 19 ноября проходит IV съезд союза «Торгово-промышленная палата Псковской области». В рамках съезда будут выбраны новый президент ТПП, совет союза и ревизионная комиссия. Также делегаты и участники заслушают отчет действующего президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова о деятельности за период с 2016 по 2021 год, отчет ревизионной комиссии. Предполагается внесение изменений в устав союза.