IV съезд региональной Торгово-промышленной палаты проходит в Пскове

16:49, 19 ноября 2021, ПАИ

19 ноября проходит IV съезд союза «Торгово-промышленная палата Псковской области», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Собравшихся поприветствовал президент ТПП Владимир Зубов. Он отметил, что членами областной ТПП сейчас являются 275 членских организаций. Однако, по словам Владимира Зубова, на съезд приехать смогли не все — с учетом действующих ограничений по согласованию с Роспотребнадзором на мероприятии разрешили присутствовать не более 50 участникам.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев поприветствовал участников по видеосвязи. «Сегодня система торгово-промышленных палат России позволяет защищать интересы предпринимателей по всей стране. Торгово-промышленная палата Псковской области занимает прочные позиции среди ТПП Северо-Западного федерального округа», - заявил Максим Фатеев. Он отметил активность палаты в части развития внутреннего туризма, ведения постоянной работы по укреплению связей с другими странами. Спикер выразил уверенность, что темп работы Торгово-промышленной палаты Псковской области будет только нарастать. Также он перечислили главные векторы работы для ТПП Псковской области, в том числе развитие международного сотрудничества, привлечение кадров, сокращение административных барьеров и другие.

Депутат Госдумы, председатель Российского союза промышленников и предпринимателей по Псковской области Александр Козловский отметил, что ТПП Псковской области существует уже более 25 лет, и у истоков её создания стояли замечательные люди, патриоты, бизнесмены, успешные люди. «Сегодня ТПП Псковской области себя зарекомендовала, во время пандемии вы являетесь поддержкой, голосом малого и среднего бизнеса Псковской области», - констатировал Александр Козловский. Он пожелал палате и в дальнейшем достойно представлять бизнес-сообщество региона. «Я очень рад, что ТПП взяла на себя объединяющие функции. Мы всегда ориентируемся на ваши опросы, социологию и продукты, которые делает ТПП РФ по анализу бизнес-самочувствия. Сейчас наша задача — добиться благоприятного бизнес-климата в Псковской области», - обратился депутат к представителям Торгово-промышленной палаты.

Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила ТПП за системную работу по расширению международного сотрудничества, в рамках которого город реализует большое количество программ приграничного сотрудничества. По её словам, это помогает привлекать в казну муниципального образования большие объемы средств, реализовать крупные инфраструктурные проекты. Елена Полонская отметила важность работы ТПП в части развития малого и среднего предпринимательства, взаимодействия палаты с контрольными и надзорными органами власти, с муниципалитетом. Глава города пожелала коллективу ТПП дальнейшей плодотворной деятельности, сохранить динамичность развития. «Мы вас очень ценим. Я вам благодарна за вашу работу в это непростое время, сохранение каждого рабочего места на вашем предприятии», - обратилась она к членам Торгово-промышленной палаты Псковской области.

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов назвал ТПП «определенный камнем, горой, волной». По его словам, это ведомство, которое помогает бизнесу решать различные вопросы. «ТПП всегда доносит боль, проблемы бизнеса до чиновников», - констатировал он и пожелал ТПП развиваться, чтобы членов становилось все больше, чтобы бизнес развивался, несмотря на непростое время, а также здоровья и благополучия.

Заместитель председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Сергей Зуев также поприветствовал собравшихся от лица администрации Псковской области. «Сегодня система ТПП — не просто крупнейшее бизнес-объединение, но и один из важнейших институтов развития. Ту роль, которую выполняет ТПП, сложно чем-то заменить. Важно, что ТПП — это еще и эффективный способ коммуникации с бизнесом, который позволяет получать адекватную, хотя и подчас анонимную, но объективную информацию о ситуации в бизнес-среде», - заявил он и пожелал ТПП приумножать потенциал и работать на благо региональной экономики.

Владимир Зубов поблагодарил всех за теплые слова. По его словам, ТПП всегда выступала за объективную поддержку бизнес-структур. Затем президент ТПП Псковской области перешел к отчету о деятельности за период с 2016 по 2021 годов.

Также в рамках съезда будут выбраны новый президент ТПП, совет союза и ревизионная комиссия. Делегаты и участники заслушают отчет ревизионной комиссии. Предполагается внесение изменений в устав союза.