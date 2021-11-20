Более 217 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
217 142 жителя Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделали 233 488 жителей региона, ревакцинировано 18 169 человек.
Всего использовано 85,8 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразился 63 801 человек, 54 598 пациентов выздоровело, 1 013 человек умерло.
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