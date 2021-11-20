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Общество

Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области

В Псковской области от коронавируса скончались ещё пять человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1018 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразился 63 801 человек, 54 598 пациентов выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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