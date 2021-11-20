Профилактику экстремизма обсудили полицейские и общественники в Пскове

12:21, 20 ноября 2021, ПАИ

В рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!», которая проводится МВД России, полицейские совместно с членами Общественного совета при УМВД России по Псковской области приняли участие в работе круглого стола с представителями национальных диаспор Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, встреча прошла на базе регионального ресурсного центра поддержки добровольчества. Целью мероприятия стало предупреждение экстремистских проявлений, формирование у граждан нетерпимости к идеологии экстремизма.

В ходе встречи полицейские и общественники разъяснили опасность экстремизма, рассказали о формах его проявления, предупредили об ответственности, которую несёт каждый гражданин за участие в экстремистской деятельности. Особое внимание сотрудники полиции уделили уголовной ответственности за распространение в интернете информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства.

Участники круглого стола также обсудили проводимую в области профилактическую работу с молодёжью и наметили ряд совместных мероприятий, направленных на формирование благоприятных межнациональных и межконфессиональных отношений в регионе.