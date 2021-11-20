Публикуем видео с места ДТП в Великих Луках, где один человек погиб при столкновении двух автомобилей

16:50, 20 ноября 2021, ПАИ

Публикуем видео с места дорожно-транспортного происшествия в Великих Луках, где один человек погиб при столкновении двух автомобилей BMW.

ДТП произошло поздним вечером, 19 ноября, на Октябрьском проспекте, 117. В результате столкновения двух автомобилей оба водителя оказались в них зажаты.

Прибывшие на место ДТП сотрудники аварийно-спасательной службы с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего и передали следственно-оперативной группе, а второго водителя в критическом состоянии передали для госпитализации сотрудникам скорой помощи.