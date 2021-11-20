В Госдуме предложили разрешить бесплатный проезд на общественном транспорте для детей от семи до 16 лет
Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей предложит разработать новый законопроект, который разрешит бесплатный проезд на общественном транспорте для детей в возрасте от семи до 16 лет, сообщает «Известия».
В мае на рассмотрение нижней палаты российского парламента был внесен законопроект, который предлагал изменить статью Федерального закона (ФЗ) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Согласно проекту, предлагалось установить единый бесплатный проездной документ для детей до 16 лет и предоставить им право на неограниченное число поездок.
Однако законопроект в существующей редакции, предложенный экс-депутатом Госдумы Максимом Зайцевым, получил отрицательное заключение кабмина, рассказала глава комитета Нина Останина.
Она отметила, что комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учетом юридических отработок с регионами. Парламентарий уверена, что главы регионов РФ поддержат данную инициативу законодателей.
По ее словам, в текущий момент регионы страны самостоятельно решают подобные проблемы, используя распоряжения местных властей или, например, социальные карты.
Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте сейчас разрешен только детям до семи лет. По действующему законодательству запрещено высаживать детей до 16 лет без сопровождения взрослых, если они не оплатили поездку.
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В Госдуме предложили разрешить бесплатный проезд на общественном транспорте для детей от семи до 16 лет
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