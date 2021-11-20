Как неправильное питание влияет на развитие депрессии, рассказал диетолог

21:18, 20 ноября 2021, ПАИ

Неправильное питание может привести не только к проблемам с пищеварительной системой, но и к депрессии, рассказал врач-диетолог и эндокринолог Виктор Жиляев в эфире телеканала «Москва 24».

Главным фактором развития депрессии диетолог назвал жирную пищу, в том числе свинину, баранину, полуфабрикаты и некоторые кисломолочные продукты.

Он подчеркнул, что для переваривания красного мяса требуется много энергии, которую можно было бы направить на восстановление нервной системы. Кроме того, не стоит забывать о вредных элементах, содержащихся в такой еде.

Врач пояснил, что холестерин, который содержится в продуктах, богатых животными жирами, повышает риск депрессии на 40 %.

Жиляев посоветовал снизить употребление сахара, не пить много кофе, не злоупотреблять выпечкой и рафинированными продуктами.

Специалист добавил, что вместо перечисленных продуктов в рацион можно включить рыбу, морепродукту, овощи, фрукты и растительные масла.