Публикуем видео с места гибели мужчины на трассе Псков – Санкт-Петербург
Публикуем видео с места гибели 35-летнего мужчины на трассе Псков – Санкт-Петербург 20 ноября.
По предварительным данным, пострадавший выскочил на дорогу во время движения автомобиля Kia Rio. В машине находилась семья с ребёнком. Они вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть.
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