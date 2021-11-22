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Общество

Почти на 5% снизилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области

По итогам прошлой недели заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась почти на 5 %. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано впервые с сентября.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 64 340 человек, 55 109 пациентов выздоровело, 1 025 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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