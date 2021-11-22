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Проект «Школа выживания 2.0.» выдвинули на премию «Народное признание – 2021»

Проект «Школа выживания 2.0.» методиста Дома детского творчества имени А. Матросова города Великие Луки Светланы Какановой (Степановой) выдвинут на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Инициатива». Заявку на участие прислала редакция газеты «Великолукская правда. Новости».

В заявке отмечается, что в 2020 году проект «Школа выживания 2.0.» стал победителем грантового конкурса Псковской области, а уже в 2021 году проект получил поддержку в размере 300 тысяч рублей от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Главная цель проекта – обучение молодёжи способам автономного выживания в экстремальных условиях. Проект предусматривает два выездных сбора в лес на несколько дней с участием волонтёров от 18 до 35 лет. Первый такой выезд в Великолукский район состоялся в октябре 2021 года. С волонтёрами провели практические занятия по оказанию первой медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации, поисковым работам, спасению утопающего на воде, ориентированию на местности. Дата второго выезда будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Псковской области.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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