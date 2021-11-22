Более чем в два раза увеличился пассажиропоток в псковском аэропорту в 2021 году

10:28, 22 ноября 2021, ПАИ

В 2021 году в псковском аэропорту пассажиропоток увеличился более чем в два раза. Об этом сообщил директор аэропорта Артём Тарасов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 22 ноября.

Артём Тарасов выразил надежду, что к концу ноября количество перевезённых в этом году пассажиров достигнет 100 тысяч.

Директор аэропорта напомнил, что в 2019 году было перевезено 36 тысяч пассажиров, в 2020 – 45 тысяч.