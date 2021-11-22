На испанскую мелодраму приглашает псковичей татарский драматический театр

11:24, 22 ноября 2021, ПАИ

Альметьевский татарский драматический театр 30 ноября представит на «Потапов-фесте» спектакль «Та, которую не ждали» (режиссёр – Сергей Потапов) по пьесе испанского драматурга Алехандро Касоны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Известный драматург Касона написал пьесу «Утренняя фея» по мотивам народной испанской легенды – красивой, возвышенной истории о появлении необыкновенной странницы в доме скорбящей семьи. Безутешная мать, потерявшая дочь, подчинила дом и семью своей скорби. Таинственная странница изменит все: благодаря ей в этой семье поймут, какая великая ценность – жизнь. Жизнь, перед лицом которой со временем меркнут все потери и утраты…

Спектакль «Та, которую не ждали» пройдёт на большой сцене Псковского театра драмы 30 ноября в 19:00. Билеты и подробности на официальном сайте театра.

Отметим, что Альметьевский татарский драматический театр – один из самых известных и активно развивающихся национальных театров России, участник и лауреат многих театральных фестивалей, обладатель нешаблонного, яркого репертуара и удивительно сильной актерской труппы. На псковской сцене альметьевский театр выступит впервые в истории.

Возможность увидеть ещё одно выступление этого театра – спектакль «Магазин» Эдуарда Шахова – представится псковичам 29 ноября в 13:00 и 18:00. Это один из самых резонансных спектаклей театра, выдвигавшийся на Национальную театральную премию «Золотая маска». Этот спектакль зрители увидят в рамках проекта «Лучшие спектакли России в Пскове» при поддержке Российского фонда культуры.

Спектакли идут на татарском языке с синхронным аудиопереводом.

Напомним, с 26 ноября по 1 декабря в Псковском театре драмы состоится «Потапов-фест» – фестиваль, посвящённый творчеству известного якутского режиссёра театра и кино Сергея Потапова. С афишей фестиваля можно ознакомиться здесь.

Организаторы «Потапов-феста»: региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Псковской области, Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).