Министр культуры Якутии посетит фестиваль «Потапов-фест» в Пскове
На фестиваль «Потапов-фест», который пройдёт в Пскове, приедет министр культуры Якутии Юрий Куприянов. Об этом рассказал якутский режиссёр театра и кино Сергей Потапов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 22 ноября.
«Министр культуры поддержал нас, якутский театр, республика оплатила и проезд, и проживание, - отметил Сергей Потапов. – Директор моего театра тоже приедет на этот фестиваль».
Сергей Потапов отметил, что решил сделать подарок псковичам в канун Нового года и показать не только спектакль, но и концерт. Так, 29 ноября ансамбль танца народов Севера представит на большой сцене Псковского театра драмы театрализованное представление «Моя любимая Родина. Пробуждение». В репертуаре ансамбля – танцы практически всех северных народов. Зрители увидят шаманов с бубнами, охотников, оленей и северную природу. В концерте примут участие народные артисты Якутии Герман и Клавдия Хатылаевы, вокалисты и инструменталисты.
30 ноября Альметьевский татарский драматический театр покажет ещё один спектакль Сергея Потапова – «Та, которую не ждали».
Подробнее о программе фестиваля читайте здесь.
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