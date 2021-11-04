«Потапов-фест» пройдёт в Псковском театре драмы в ноябре

17:49, 04 ноября 2021, ПАИ

С 26 ноября по 1 декабря в Псковском театре драмы пройдёт «Потапов-фест» – фестиваль, посвящённый творчеству культового якутского режиссёра театра и кино Сергея Потапова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Сергей Потапов – культовый якутский режиссёр, его называют «якутским Тарантино» и считают родоначальником якутского независимого кино. Его фильмы участвовали во многих международных кинофестивалях от Берлина до Чили.

Потапов, ученик Марка Захарова, не только снимает авторское кино, но и создаёт спектакли в Якутии и по всему миру. Он поставил более сотни спектаклей в России (в Якутии, Татарстане, Тыве, Бурятии, Башкортостане, Хакасии, на Алтае, в Красноярском крае, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге), Франции, Эстонии, Казахстане, Узбекистане. Его «Макбет» по Эжену Ионеско получил специальный приз жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» «за яркий артистизм, сочетание национальных традиций с поэтикой европейского авангарда».

«Потапов-фест» продолжит программу сотрудничества Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина (филиала Национального драматического театра России) с режиссёрами национальных театров.

26 ноября якутская певица и актриса Валентина Романова-Чыскыырай, известная в России, Европе и США, представит в Пскове программу «Женщина – Sakha». Концерт будет синтезом современных элементов джаза и рок-музыки с древними стилями исполнения песен якуто. Сразу после дебюта в кино («Пугало», 2020) Валентина Романова-Чыскыырай стала лауреатом в номинации «Лучшая актриса» на фестивале «Кинотавр».

27 ноября и 1 декабря на большой сцене Псковского театра драмы состоится премьера спектакля Сергея Потапова «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. В главной роли 27 ноября – Кристина Кузьмина, актриса Театра им. В. Ф. Комиссаржевской, известная артистка кино, 1 декабря – Наталья Петрова, актриса Псковского театра драмы. Спектакль оформляет эстонский художник Эрвин Ыунапуу, художник по костюмам – заслуженный деятель искусств России Александр Стройло, художник по свету – лауреат Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» Стас Свистунович. Постановка приурочена к 130-летнему юбилею со дня рождения Булгакова.

28 ноября театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун» из Якутска покажет спектакль «Хуума» – современную драму, рассматривающую фундаментальные вопросы человеческого бытия через призму мифологического мировоззрения эвенов. Молодой герой задаётся вопросом, каково там, «наверху», в священном стойбище hуума (hуума в переводе – «мираж стада, табун оленей»).

29 ноября ансамбль танца народов Севера представит на большой сцене Псковского театра драмы театрализованное представление «Моя любимая Родина. Пробуждение». В репертуаре ансамбля – танцы практически всех северных народов: якутские, ительменские, юкагирские, чукотские. Зрители увидят шаманов с бубнами, охотников, оленей и северную природу. Участники – ведущие солисты якутского ансамбля «Гулун». В концерте примут участие народные артисты Якутии Герман и Клавдия Хатылаевы, вокалисты и инструменталисты.

30 ноября Альметьевский татарский драматический театр покажет ещё один спектакль Сергея Потапова – «Та, которую не ждали». Известный драматург Алехандро Касона написал пьесу «Утренняя фея» по мотивам народной испанской легенды. «Эта романтическая возвышенная история, наполненная глубокими философскими раздумьями, убеждает в ценности жизни и призывает не бояться смерти», – рассказали в театре.

26, 27 и 28 ноября в Новом зале Псковского театра драмы пройдут бесплатные показы фильмов Сергея Потапова «Дыши», «Дойду», «Подснежники», «Бог Дьёсёгёй».

Фестиваль проходит при поддержке Российского фонда культуры и Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Министр культуры Якутии Юрий Степанович Куприянов станет почётным гостем фестиваля.

Афиша «Потапов-феста» опубликована на официальном сайте Псковского драмтеатра, продажи билетов уже открыты (drampush.ru/festivals/potapovFest).