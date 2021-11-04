Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Потапов-фест» пройдёт в Псковском театре драмы в ноябре

С 26 ноября по 1 декабря в Псковском театре драмы пройдёт «Потапов-фест» – фестиваль, посвящённый творчеству культового якутского режиссёра театра и кино Сергея Потапова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Сергей Потапов – культовый якутский режиссёр, его называют «якутским Тарантино» и считают родоначальником якутского независимого кино. Его фильмы участвовали во многих международных кинофестивалях от Берлина до Чили.

Потапов, ученик Марка Захарова, не только снимает авторское кино, но и создаёт спектакли в Якутии и по всему миру. Он поставил более сотни спектаклей в России (в Якутии, Татарстане, Тыве, Бурятии, Башкортостане, Хакасии, на Алтае, в Красноярском крае, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге), Франции, Эстонии, Казахстане, Узбекистане. Его «Макбет» по Эжену Ионеско получил специальный приз жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» «за яркий артистизм, сочетание национальных традиций с поэтикой европейского авангарда».

«Потапов-фест» продолжит программу сотрудничества Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина (филиала Национального драматического театра России) с режиссёрами национальных театров.

26 ноября якутская певица и актриса Валентина Романова-Чыскыырай, известная в России, Европе и США, представит в Пскове программу «Женщина – Sakha». Концерт будет синтезом современных элементов джаза и рок-музыки с древними стилями исполнения песен якуто. Сразу после дебюта в кино («Пугало», 2020) Валентина Романова-Чыскыырай стала лауреатом в номинации «Лучшая актриса» на фестивале «Кинотавр».

27 ноября и 1 декабря на большой сцене Псковского театра драмы состоится премьера спектакля Сергея Потапова «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. В главной роли 27 ноября – Кристина Кузьмина, актриса Театра им. В. Ф. Комиссаржевской, известная артистка кино, 1 декабря – Наталья Петрова, актриса Псковского театра драмы. Спектакль оформляет эстонский художник Эрвин Ыунапуу, художник по костюмам – заслуженный деятель искусств России Александр Стройло, художник по свету – лауреат Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» Стас Свистунович. Постановка приурочена к 130-летнему юбилею со дня рождения Булгакова.

28 ноября театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун» из Якутска покажет спектакль «Хуума» – современную драму, рассматривающую фундаментальные вопросы человеческого бытия через призму мифологического мировоззрения эвенов. Молодой герой задаётся вопросом, каково там, «наверху», в священном стойбище hуума (hуума в переводе – «мираж стада, табун оленей»).

29 ноября ансамбль танца народов Севера представит на большой сцене Псковского театра драмы театрализованное представление «Моя любимая Родина. Пробуждение». В репертуаре ансамбля – танцы практически всех северных народов: якутские, ительменские, юкагирские, чукотские. Зрители увидят шаманов с бубнами, охотников, оленей и северную природу. Участники – ведущие солисты якутского ансамбля «Гулун». В концерте примут участие народные артисты Якутии Герман и Клавдия Хатылаевы, вокалисты и инструменталисты.

30 ноября Альметьевский татарский драматический театр покажет ещё один спектакль Сергея Потапова – «Та, которую не ждали». Известный драматург Алехандро Касона написал пьесу «Утренняя фея» по мотивам народной испанской легенды. «Эта романтическая возвышенная история, наполненная глубокими философскими раздумьями, убеждает в ценности жизни и призывает не бояться смерти», – рассказали в театре.

26, 27 и 28 ноября в Новом зале Псковского театра драмы пройдут бесплатные показы фильмов Сергея Потапова «Дыши», «Дойду», «Подснежники», «Бог Дьёсёгёй».

Фестиваль проходит при поддержке Российского фонда культуры и Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Министр культуры Якутии Юрий Степанович Куприянов станет почётным гостем фестиваля.

Афиша «Потапов-феста» опубликована на официальном сайте Псковского драмтеатра, продажи билетов уже открыты (drampush.ru/festivals/potapovFest).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

04 ноября 2021

«Кинопоиск» анонсировал выпуск в 2023 году анимационного сериала об альтернативном будущем человечества
04 ноября 2021

«Чёрные кувшинки» Моне, инстадрама и неизвестный Анатоль Франс: что почитать в ноябрьские выходные
03 ноября 2021

Герою видеоролика Псковской областной филармонии вручили билеты на балет «Лебединое озеро»
02 ноября 2021

Продолжительными овациями благодарили псковскую труппу в Москве
01 ноября 2021

Михаил Ведерников поздравил Губернаторский симфонический оркестр Псковской области с 25-летием
01 ноября 2021

Имперский Русский Балет представит в Пскове «Лебединое озеро»
30 октября 2021

Авиабилет в Самолву за 3 рубля, балаган для кинематографа, подлинные письма с фронта – в Пскове презентовали книгу о деревнях восточного Причудья

30 октября 2021

До декабря планируется завершить ремонт Псковского ГКЦ

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...