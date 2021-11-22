Сергей Потапов рассказал о своих взаимоотношениях с режиссёром Марком Захаровым

14:03, 22 ноября 2021, ПАИ

Якутский режиссёр театра и кино Сергей Потапов в эфире программы «Псковский телеграм Online» 22 ноября рассказал о своих взаимоотношениях с советским и российским режиссёром театра и кино Марком Захаровым, который был его преподавателем.

«Он никогда не поднимал голос на своих учеников, у него был хороший юмор», - отметил Сергей Потапов.

Также якутский режиссёр вспомнил, что пропускал занятия на 5-м курсе, но всё равно получал «автомат» по предмету, который вёл Марк Захаров.

«Однокурсники возмущались, но он сказал, что у меня есть кредит доверия, который я ещё не исчерпал», - вспоминает Потапов.

Напомним, в Пскове пройдёт фестиваль «Потапов-фест». С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.