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Общество

Сыродельню Сергея Сального из Пушкинских Гор выдвинули на «Народное признание – 2021»

Пушкиногорскую сыродельню «Сыры Сергея Сального» выдвинули на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Наша марка». Заявку на номинацию прислала менеджер крестьянско-фермерского хозяйства Анастасия Сальная.

Команда «Сыры Сергея Сального» вышла на рынок в 2021 году с линией натуральных, крафтовых сыров, которые были оценены жителями, рестораторами и гостями Пушкинских Гор, Пскова и Санкт-Петербурга. Сыры были представлены на крупных ярмарках и выставках не только в Псковской области, но и в Москве и Санкт-Петербурге, где брали награды и занимали призовые места за вкус и качество.

На данный момент в линейке сыродельни представлены сыры группы Паста Филата, авторские полутвердые сыры и редкий норвежский Брюност.

Кроме того, как отмечает автор заявки, идет расширение производства. У продукции есть постоянные розничные покупатели, подписаны договоры поставки с организациями, магазинами и ресторанами Пскова. Также команда сотрудничает с администрацией города Пскова.

«Мы гордимся своей продукцией и искренне считаем, что в Псковской области можно и нужно делать вкуснейшие сыры России», - резюмирует автор заявки.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

 

 

 

 

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