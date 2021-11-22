Новогоднее оформление Великих Лук завершат к 15 декабря

21:58, 22 ноября 2021, ПАИ

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Монтаж световых конструкций для украшения Великих Лук к Новому году планируется завершить до 15 декабря. Об этом рассказал глава администрации Великих Лук Андрей Беляев во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации.

В этом году Великие Луки украсят световыми фигурами, новыми гирляндами и светодиодными лампами.

Глава администрации города сообщил, что контракты на поставку уже заключены. Михаил Ведерников ознакомился с проектом благоустройства города и поручил Андрею Беляеву проконтролировать, чтобы инсталляции соответствовали заявленным характеристикам.