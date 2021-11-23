Создатель Telegram Павел Дуров стал гражданином Франции
Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров получил французское гражданство, следует из опубликованного указа на сайте правительственного вестника Франции.
Как сообщает РИА Новости, в документе от 23 августа представлен список лиц, получивших гражданство республики. В перечне числится имя Дурова, а также дата и место рождения. Предприниматель пока не прокомментировал появившуюся информацию.
Дуров, помимо российского гражданства, имеет также паспорт островного государства Сент-Китс и Невис, расположенного в Карибском море.
Комментарии: 0 Обсудить >>>