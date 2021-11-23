Расписание поезда Москва – Великие Луки – Псков изменится с 29 декабря

13:58, 23 ноября 2021, ПАИ

Расписание поезда №63/64 Москва – Великие Луки – Псков изменится во время новогодних праздников, пишет Telegram-канал «1520. Все о ж/д» со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию (ФПК).

Из Москвы поезд будет отправляться в 16:16 (вместо 21:13). В Великие Луки он прибудет в 3:40 (вместо 7:50). Время в пути увеличится с 10: 37 минут до 11:24 минут.

В Псков поезд будет прибывать в 09:40 вместо 13:49. Время в пути по всему маршруту увеличится с 16:36 минут до 17:24 минут. В обратную сторону расписание не изменится.

По новому расписанию поезд будет ходить 29 декабря, а также с 1 по 8 января.