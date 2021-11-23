Виктор Швырев назначен руководителем УФСБ России по Псковской области

14:20, 23 ноября 2021, ПАИ

Указом президента России от 11 ноября 2021 года новым руководителем УФСБ России по Псковской области назначен Виктор Швырев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Виктор Швырев родился в 1971 году. В органах безопасности – с 2000 года. До 2017 года проходил службу на оперативных и руководящих должностях в УФСБ России. В Псков полковник прибыл из УФСБ России по Ставропольскому краю, в котором проходил службу в должности заместителя начальника управления.

Предыдущий начальник управления, генерал-майор Алексей Кальян, был переведён к новому месту службы.