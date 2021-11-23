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Общество

Виктор Швырев назначен руководителем УФСБ России по Псковской области

Указом президента России от 11 ноября 2021 года новым руководителем УФСБ России по Псковской области назначен Виктор Швырев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Виктор Швырев родился в 1971 году. В органах безопасности – с 2000 года. До 2017 года проходил службу на оперативных и руководящих должностях в УФСБ России. В Псков полковник прибыл из УФСБ России по Ставропольскому краю, в котором проходил службу в должности заместителя начальника управления. 

Предыдущий начальник управления, генерал-майор Алексей Кальян, был переведён к новому месту службы.

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