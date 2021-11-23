Псковские киберспортсмены смогут принять участие в «Играх будущего»

14:53, 23 ноября 2021, ПАИ

В 2023 году в России пройдёт первый международный киберспортивный турнир «Игры будущего», который объединит спорт и новые технологии. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Принять участие в «Играх будущего» могут и псковичи. Пока объявлено о старте заявочной кампании по выбору города – организатора «Игр будущего – 2023». Первые игры пройдут в одном или нескольких городах России.

«В мире растет популярность киберспорта, в нашей стране культура зародилась около двадцати лет назад. В стране около 20 тысяч профессиональных спортсменов, при этом количество фанатов этого вида спорта в России в разы больше и составляет почти 16 миллионов. По подсчетам аналитиков, на конец года рынок будет составлять около 30 миллионов, что пока немного. Но мы видим кратное увеличение, рост в геометрической прогрессии», - подчеркнул Чернышенко.

Турнир планируется проводить по 21 дисциплине, объединённой в пять вселенных: Sports Challenge, Battle Challenge, AR/VR Challenge, E-motions Challenge и Technically Assisted Challenge. При этом формирование вселенных всё ещё будет продолжаться. Сейчас организаторы взаимодействуют с киберспортсменами для разработки новых интересных форматов. Их отбор осуществляется по нескольким критериям. Это WOW-эффект, смотрибельность, объективность в оценке результатов и возможность участия людей с особенностями развития. Ещё один обязательный критерий – phygital, то есть объединение цифрового и физического. Команды должны будут принять участие сначала в киберспортивном состязании, а затем в схожем офлайн-соревновании, например квесте или больших гонках.

Ещё одной особенностью «Игр будущего» станет открытая архитектура. Через фабрику контента будет происходить постоянный мониторинг, отбор новых дисциплин и их интеграция в игры с учётом мнения пользователей.

И. о. начальника Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов отметил, что такие турниры – отличный способ развивать информационные технологии в стране. «Игры будущего» – это не просто соревнования киберспортсменов, а объединение информационных технологий, спорта, науки и образования. Участники не только будут выявлять сильнейших в дисциплинах, но и смогут поделиться опытом друг с другом, пройти обучающие программы», - добавил Виталий Рахманов.