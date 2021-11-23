Замерзают во сне: как помочь бездомным животным пережить холода

16:51, 23 ноября 2021, ПАИ

Большинство людей с нетерпением ждут зиму как время волшебства, ароматных мандаринов и уютных вечеров у семейного очага. А для бездомных кошек и собак холодное время года - это смертельная лотерея. Незаметные для большинства прохожих, они десятками погибают у подъездов, на дорогах, на дачных участках, в подвалах. Председатель Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова рассказала Псковскому агентству информации, как помочь четвероногим пережить морозы, какая температура для них губительна и зачем нужно иногда ездить на дачу.

Критической для кошек, живущих на улице, считается температура -15°С. Для ослабленных животных этот порог еще ниже. По наблюдениям псковских зоозащитников, кошки в дачных поселках замерзают и при менее агрессивных минусовых показателях. Как правило, оставленные или выброшенные на дачах животные к зиме теряют мышечную массу, совершенно не имеют подкожного жира. «Они просто истощены. И замерзают во сне. Засыпают, и так, клубочком, их и находят потом. Притом что температура может быть -7….-5 градусов», - пояснила Вера Короткова.

Собакам и даже щенкам пережить морозы немного легче, так как они согревают друг друга. Псковские волонтёры забирали щенков из-под железных неотапливаемых гаражей в мороз -20, и малыши были веселы, довольны.

Но это, скорее, исключение, чем правило. Многим животным источник тепла найти крайне сложно. Повезёт, если какой-то дачник зимует или просто изредка приезжает протапливать дом - кошки забираются на чердаки, в подвалы, сидят там тихо. «Часто хозяева и не знают, что своим теплом спасают кому-то жизнь. Вот эти кошки могут перезимовать. Питаясь редкими мышками, птичками, они согреваются у дымоходов», - рассказала председатель «Зоозащиты». На пустых дачах кошки погибают поголовно.

В городе помочь бездомным животным еще проще - не выгоняйте их из подъездов, магазинов, офисов и пристроек на улицу, хотя бы в холода. Зачастую им негде укрыться от ветра и снегопада, поэтому они насмерть замерзают в нескольких метрах от теплых домов. Можно также смастерить домик для кошек своими руками. Он должен быть сравнительно большим, чтобы кошка развернулась, и таким, чтобы хранить тепло (небольшая дверь). Важно домик приподнять над землей, так как большую часть тепла забирает именно она, а не ветер.

Большую роль играет питание. Если кошка и собака сыты — у них есть шанс пережить даже очень сильный мороз. Поэтому очень важно подкармливать бездомных животных. Вера Короткова заметила, что люди с детства получают информацию о синичках и снегирях, о том, как важен для них корм и помощь человека. «Чем отличаются кошки и собаки? Только тем, что не умеют летать. Но кушать, а значит жить, они смогут с нашей помощью. Уток на Мирожке и Милевке подкармливаем весь год. А накормить бездомную собаку или кошку - надо спрятаться от осуждающих взглядов… Какой-то диссонанс», - поделилась зоозащитница.

В приюте «Лесопилка» неоднократно оказывались животные, которым лишь чудом удалось избежать смерти от переохлаждения. Например, сейчас там живёт кошка Шипа. У неё отморожены ушки и хвост. «Но она выжила благодаря тому, что прибегала к старой бабушке на чердак. Грелась», - рассказала Вера Короткова.

Однажды к волонтёрам попала кошка Рыська. Её привезли в жуткие морозы с деревенского кладбища, где она пыталась найти еду. Но тепла там не было. Её отмороженные уши отвалились на глазах у зоозащитников. Хвост отвалился чуть позже. Лапки были обморожены до костей. «Её вовремя нашли. Ей вовремя была оказана помощь», - вспомнила председатель «Зоозащиты». Сейчас Рыська живет в Санкт-Петербурге у добрейшей женщины в компании других животных, которые когда-то были бездомными.

Вера Короткова заметила, что однажды прочитала в СМИ такую информацию: мэр Мурманска обратился к своим горожанам с просьбой открыть окошки в подвал для кошек, запустить на ночь в подъезд бездомную собаку. «Не пожалеть еды и тепла, чтобы бездомные в их городе не умирали от жутких холодов. Давно это было. Но в память врезалось. Восхищаюсь до сих пор. А тогда тема бездомных городских животных так активно не обсуждалась и не была «модной». Человек не пиарился. Он искренне переживал. Мурманск - это -40 ночью», - подчеркнула собеседница ПАИ.

В заключение она добавила, что зимой ездит на свою дачу с мешком сухого корма. «Просто высыпаю под ёлку и уезжаю. Не вижу, кто это съедает. Но знаю точно, кому-то это спасет жизнь», - подытожила Вера Короткова.

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По статистике, порядка 70% бездомных кошек не доживают до двух месяцев. 50% оставшихся не достигают возраста двух лет. Бездомные собаки тоже долго не живут – средняя продолжительность жизни три года, при этом многие гибнут в первый месяц жизни. Большая часть из них становятся жертвами холодов и человеческого безразличия. В первую очередь обморожению подвергаются уши и хвост, затем лапы, а после и всё тело. При температуре -20°С голодная кошка погибает через 40 минут.

Как псковский зооприют переживает морозы, смотрите здесь.