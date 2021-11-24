В Великих Луках в ТЦ «Апельсин» открылась выставка работ молодых фотографов

23:25, 23 ноября 2021, ПАИ

22 ноября в великолукском ТЦ «Апельсин» стартовала фотовыставка «Объективная жара». Вниманию посетителей представлено 30 лучших фотографий участников. Пейзажи, портреты, сюжетные композиции – тематика работ ограничивалась только фантазией авторов. Об этом ПАИ сообщила корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Начальник отдела по молодёжной политике Екатерина Карпенко рассказала, что в этом году конкурс посвятили 855-летию Великих Лук.

«В отдел было прислано более 400 работ от 42 авторов. Члены комиссии отметили, что выбор победителя был нелёгким. Работы очень интересные и разноплановые. В основном это были фоны города. Всего выбраны девять победителей, работы которых представлены на фотовыставке «Объективная жара» в ТЦ «Апельсин», – рассказала Екатерина Ивановна.

От отдела по молодёжной политике победители получили грамоты и денежные сертификаты.