24 тысячи доз «Спутника V» и «Спутника Лайт» поступили в Псковскую область

08:50, 24 ноября 2021, ПАИ

В Псковскую область поступила новая партия вакцины - 8400 доз «Спутника V» и 15 600 доз «Спутника Лайт», сообщил в своем Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

По состоянию на 23 ноября первым компонентом в регионе привиты 236 989 человек, в том числе 1347 - вчера. Обоими компонентами - 221 193, в том числе 1527 - вчера. Ревакцинированы 19 205 человек, 421 - 23 ноября.

Израсходовано 85,5% поступившей в регион вакцины.