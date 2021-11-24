Ещё 14 лифтов ввели в эксплуатацию в Пскове после капитального ремонта
После капитального ремонта в Пскове ввели в эксплуатацию ещё 14 лифтов, сообщает Фонд капитального ремонта Псковской области.
Современные лифты появились в пяти домах по адресам:
улица Рокоссовского, 1;
улица Коммунальная, 69;
улица Инженерная, 25;
улица Кузбасской Дивизии, 30а;
улица Кузбасской Дивизии, 38.
Напомним, в рамках реализации программы капитального ремонта производится полная замена силового оборудования, системы управления и безопасности, кабины лифтов, меняется оборудование в лифтовых шахтах, устанавливаются новые лифтовые порталы на этажах. Качество работ по замене лифтового оборудования и сроки их завершения находятся на особом контроле регионального оператора.
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