Ещё 14 лифтов ввели в эксплуатацию в Пскове после капитального ремонта

10:36, 24 ноября 2021, ПАИ

После капитального ремонта в Пскове ввели в эксплуатацию ещё 14 лифтов, сообщает Фонд капитального ремонта Псковской области.

Современные лифты появились в пяти домах по адресам:

улица Рокоссовского, 1;

улица Коммунальная, 69;

улица Инженерная, 25;

улица Кузбасской Дивизии, 30а;

улица Кузбасской Дивизии, 38.

Напомним, в рамках реализации программы капитального ремонта производится полная замена силового оборудования, системы управления и безопасности, кабины лифтов, меняется оборудование в лифтовых шахтах, устанавливаются новые лифтовые порталы на этажах. Качество работ по замене лифтового оборудования и сроки их завершения находятся на особом контроле регионального оператора.