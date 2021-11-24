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Общество

Ещё 14 лифтов ввели в эксплуатацию в Пскове после капитального ремонта

После капитального ремонта в Пскове ввели в эксплуатацию ещё 14 лифтов, сообщает Фонд капитального ремонта Псковской области.

Современные лифты появились в пяти домах по адресам:

улица Рокоссовского, 1;

улица Коммунальная, 69;

улица Инженерная, 25;

улица Кузбасской Дивизии, 30а;

улица Кузбасской Дивизии, 38.

Напомним, в рамках реализации программы капитального ремонта производится полная замена силового оборудования, системы управления и безопасности, кабины лифтов, меняется оборудование в лифтовых шахтах, устанавливаются новые лифтовые порталы на этажах. Качество работ по замене лифтового оборудования и сроки их завершения находятся на особом контроле регионального оператора.

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