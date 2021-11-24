Великолукский суд арестовал ранее судимую женщину

13:58, 24 ноября 2021, ПАИ

24 ноября Великолукский суд арестовал ранее судимую великолучанку, которую обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Вечером 21 ноября великолучанка, находясь в одном из общежитий в Великих Луках, в состоянии алкогольного опьянения ударила ножом мужчину. 22 ноября женщину задержали и предъявили ей обвинение. Как стало известно в ходе расследования, женщина была ранее судима за аналогичное преступление и недавно вышла из тюрьмы.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 января 2022 года.