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Общество

Великолукский суд арестовал ранее судимую женщину

24 ноября Великолукский суд арестовал ранее судимую великолучанку, которую обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Вечером 21 ноября великолучанка, находясь в одном из общежитий в Великих Луках, в состоянии алкогольного опьянения ударила ножом мужчину. 22 ноября женщину задержали и предъявили ей обвинение. Как стало известно в ходе расследования, женщина была ранее судима за аналогичное преступление и недавно вышла из тюрьмы. 

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 января 2022 года.

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