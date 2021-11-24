Более 33 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

14:13, 24 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 33 558 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

23 ноября в стране зафиксировано 1 240 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 36 682 человека.

Всего по состоянию на 24 ноября в России выявлено 9 434 393 случая заболевания коронавирусом, 8 126 376 человек выздоровело, 267 819 – умерло.