Директор «Детской деревни-SOS Псков» Игорь Соловьев номинирован на «Народное признание-2021»

15:06, 24 ноября 2021, ПАИ

Директор Частного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детская деревня-SOS Псков» Игорь Соловьев претендует на статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание-2021» в номинации «Призвание». Заявку прислали из самой «Детской деревни-SOS Псков».

Частное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детская деревня – SOS Псков» является некоммерческой организацией, созданной российским Учредителем, с целью помощи детям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

«Детская деревня – SOS Псков» существует при поддержке Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В 2021 году детской деревне исполнилось 11лет.

За это время в «Детской деревне – SOS Псков» воспитывалось более 100 детей. Была оказана помощь в профилактике социального сиротства более 60 кризисным семьям, что позволило сохранить кровную семью 150 детям и не попасть в детские дома и школы-интернаты.

Также ведётся непрерывная работа с детьми, оставшимися без попечения родителей после 18 лет. Оказывается помощь в получении образования, устройстве на работу, сохранении уже своей семьи и кровных детей в семье.

Целевая аудитория организации - дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Ведётся работа с кризисными семьями, то есть, семьи, где дети живут в родных семьях, но рискуют вот-вот потерять семью. С ними мы занимаемся профилактикой социального сиротства. На Детскую деревню возлагается исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и законных интересов.

Создание Детской деревни – SOS в Псковской области было обусловлено наличием большого числа детей сирот в детских домах и школах-интернатах. Детская деревня создавалась как альтернатива сиротским учреждениям старого типа.

Целью деятельности Детской деревни является создание для детей-сирот условий воспитания максимально приближенных к семейным, содействие устройству детей в семьи и помощь в формировании их будущего, на основе их возможностей и потребностей. Согласно Уставу, Детская деревня является юридическим лицом.

С октября 2012 года в Детской деревне начал работу проект Укрепления семьи. Его целевая аудитория – женщины с несовершеннолетними детьми от 0 до 18 лет и беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время программа сопровождает 400 детей из более 300 семей, которые получают социально-психологическую, социально- педагогическую, правовую и другие виды помощи. В Детской деревне функционирует 2 приюта для женщин с малолетними детьми, которые могут проживать до 3-х месяцев, решая проблемы с участием специалистов программы. В приюте также проживают мамы с детьми от 0 до 18 лет и беременные женщины в трудной жизненной ситуации, а также пострадавшие от домашнего насилия.

Ровно 10 лет назад начался прием детей в Детской деревне. Здесь есть все условия для счастливого детства и это очень важно. От счастливого и сытого детства зависит наше будущее поколение и в целом наше будущее.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.