Псковский салон красоты «Синтая» номинирован на «Народное признание – 2021»

17:05, 24 ноября 2021, ПАИ

Салон красоты и эстетики «Синтая» пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Сервис». Заявку прислала директор салона Татьяна Тихоненко.

По ее словам, салон красоты и эстетики «Синтая» – это молодой и быстроразвивающийся, предоставляющий большой спектр услуг салон. За небольшой период своей деятельности, салону всего один год, он успел завоевать большое количество постоянных и преданных клиентов.

«Салон красоты и эстетики «Синтая» предоставляет своим клиентам только лучшее. В салоне работают амбициозные, высококвалифицированные мастера, которые в работе используют только профессиональные косметические средства. Главный принцип наших мастеров — это индивидуальный подход к каждому клиенту», - отметила Татьяна Тихоненко.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.