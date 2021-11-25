Председатель ТОС Елена Дмитриева из дновской деревни претендует на «Народное признание-2021»

11:38, 25 ноября 2021, ПАИ

Председатель территориального общественного самоуправления «Мое село — моя забота», директор Заклинской основной школы (филиала школы №50 города Дно) Елена Дмитриева из деревни Заклинье Дновского района пополнила список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание-2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислала редакция районной газеты «Дновец».

В издании отметили, что Елена Дмитриева – не только замечательный успешный педагог-руководитель маленькой сельской школы, но и активный общественник, «болеющий душой за свою малую родину – деревню Заклинье Дновского района». Депутат Собрания депутатов сельского поселения «Искровская волость» она принимает самое деятельное участие в жизни своей деревни и волости.

Также отмечается, что Елена Дмитриева стала инициатором создания местного ТОСа «Моё село – моя забота», сплотила вокруг себя неравнодушных местных жителей. ТОС неоднократно выдвигал на областной конкурс грантов свои проекты по благоустройству деревни и одерживал победу. В результате деревня преобразилась – было разобрано старое здание у Заклинской библиотеки, там же создана уютная зона отдыха со скамейками, урнами, фонарями, а также проведён ремонт внутри библиотеки, создан музей сов, а около установлена фигура Александра Невского.

Кроме того, ТОС, которым руководит Елена Дмитриева, стал победителем всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС», заняв третье место в номинации «Благоустройство и экология». Конкурс ежегодно проводит общенациональная ассоциация ТОС для территориальных местных самоуправлений со всей страны. Конкурс всероссийский, и жюри определяло лучших из нескольких десятков ТОСов со всей России.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.