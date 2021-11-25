Дорогу между деревнями Верхолино и Рогово отремонтируют в Псковском районе

11:51, 25 ноября 2021, ПАИ

В Псковском районе дорогу от деревни Верхолино до деревни Рогово отремонтируют в следующем году. Об этом стало известно в ходе приема граждан, который проводит губернатор Псковской области Михаил Ведерников 25 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

С просьбой о ремонте дорожного полотна обратилась псковичка Тамара Павлюченко. По ее словам, в деревне сейчас расположено семь домов, но скорая помощь не может добраться до населенного пункта из-за некачественной дороги. При этом пожилые граждане в деревне часто нуждаются в медицинской помощи.

Глава Псковского района Наталья Федорова заверила женщину, что из-за сэкономленных на дорожной деятельности средств было принято решение отремонтировать 850 метров дорожного полотна. В следующем году работы продолжат, будет вырублен кустарник вдоль дороги и объект будет завершен. Первичные мероприятия планируется провести до 15 декабря.

Михаил Ведерников поинтересовался у Тамары Павлюченко, удовлетворит ли ее такое решение. Заявительница ответила, что устроит.