Два парковочных места для инвалидов появятся во дворе на Звёздной, 21 в Пскове

12:09, 25 ноября 2021, ПАИ

Два парковочных места для инвалидов появятся во дворе на Звёздной, 21 в Пскове после визита заявителя к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников поручил и. о. главы администрации Пскова Борису Елкину как можно скорее заняться этим вопросом.

«Сделаем путём установки двух дорожных знаков и нанесения разметки, чтобы не менять обустройство двора. Это самый быстрый вариант, буквально 12-15 декабря всё будет готово», - отметил Елкин.