Законопроект о QR-кодах поддержали депутаты Псковского областного Собрания

12:38, 25 ноября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», касающийся введения обязательных QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября.

Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением: либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, как и сейчас, будет принимать руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта. При посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, никаких документов гражданам предъявлять будет не нужно, требования о предъявлении «медицинских сертификатов» не будут распространяться на детей и подростков.

Указанные в законопроекте ограничительные меры предполагают действие до 1 июня 2022 года.

Оппозиционные фракции высказались против принятия законопроекта.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания Алексей Севастьянов заметил, что каждый день от коронавируса в стране умирают более 1000 граждан. Он добавил, что уже пару месяцев QR-коды нужны для посещения многих мест. Депутат констатировал, что это временные неудобства, связанные с отсутствием у граждан дисциплины в части вакцинации. Он призвал коллег подумать о близких.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих добавил, что данные ограничительные мероприятия будут стимулировать к вакцинации, а также позволят резко уменьшить количество потенциально инфицированных в конкретном месте в конкретный час. Он предложил провести коллегам, которые против законопроекта, массовую акцию в поддержку вакцинации, и тогда к 1 апреля, когда закон вступит в силу, необходимый уровень коллективного иммунитета будет достигнут.

Депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов предложил противникам вакцинации отправиться на эскурсию в реанимацию инфекционной больницы. По его мнению, представленный законопроект - один из самых простых, мягких способов ограничить контакт больных со здоровыми.

Председатель регионального парламента Александр Котов заметил, что люди, которые вакцинировались, через 6 месяцев теряют иммунитет, если не прошли ревакцинацию, и попадают в больницу. В связи с тем, что нет сознательности у граждан, коллективного иммунитета достичь до сих пор не получается, пояснил Александр Котов. По его словам, в большинстве регионов РФ ограничения, связанные с наличием QR-кодов при посещении отдельных мест, уже введены. Не исключение и Псковская область. Спикер Псковского областного Собрания добавил, что вакцина регулярно поступает в регион в равномерных количествах. При этом люди умирают ежедневно, реанимационные койки заполнены. «Это очень мягкая, но необходимая мера в нашей стране. Это, возможно, подвигнет людей к вакцинации. Опасность далеко не миновала, и в этой ситуации мы как орган законодательной власти наравне с губернатором несем ответственость за то, что происходит в регионе», - прокомментировал он и призвал поддержать федеральный законопроект.

Депутат областного Собрания, главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, что QR-код является единственным методом мотивации граждан к вакцинации в целях борьбы с коронавирусом. «Если мы вместе не объединимся, наверное, все наши действия не имеют смысла. Это проблема не только больниц, но и нас с вами, на нашей ответственности жизни наших сограждан», - обратилась она к коллегам. Она заявила о готовности принять в инфекционке тех, кто сомневается в необходимости вакцинации.

В итоге федеральную инициативу поддержали 20 депутатов регионального парламента. Против - двое, воздержался - один.