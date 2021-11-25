Праздник «Предлагай – поддержим!» Дновского района выдвинули на «Народное признание-2021»

12:50, 25 ноября 2021, ПАИ

Праздник местных инициатив «Предлагай – поддержим!», состоявшийся 23 мая в деревне Заклинье Дновского района, пополнил список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание-2021» в номинации «Событие». Заявку прислала редакция районной газеты «Дновец».

Праздник местных инициатив стал настоящим парадом ТОСов, отмечают заявители. Подобное мероприятие было проведено впервые в Псковской области, чтобы сказать спасибо создателям и активистам ТОСов, НКО, волонтёрам, партнёрам – всем, кто неравнодушен к тому, как выглядит район, «кто не жалеет сил, энергии, времени на его благоустройство».

На праздник приехали гости из других районов и областей – показали концертные номера. Была организована интегративная программа, мастер-классы и много-много других полезных развлечений.

«Мы очень соскучились по таким праздникам, – поделилась своими впечатлениями от мероприятия председатель местного ТОСа Елена Дмитриева. – Приятно видеть, что твою работу ценят, приятно разделить радость от сделанного со своими односельчанами, приятно видеть, как наша деревня становится красивее. Пусть не так быстро и не сразу. Пусть не решить нам всех глобальных проблем, но что-то ведь мы можем сделать. И делаем».

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.