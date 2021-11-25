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Общество

Почтовое отделение в опочецкой деревне Глубокое переехало в новое здание

Почтовое отделение в деревне Глубокое Опочецкого района переехало в новое здание. Ранее почта располагалась в постройке усадьбы графа Гейдана, которая находится в аварийном состоянии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат Государственной Думы Александр Козловский.

Депутат отметил, что отделение уже переехало и теперь жители деревни могут получать услуги в комфортных условиях.

«Подобные проблемы есть практически в каждом районе Псковской области», - заметил Козловский, добавив, что ранее провёл встречу с руководителем псковского филиала «Почты России» Дарьей Цилиной и договорился о том, что будут подбирать новые помещения под существующие почтовые отделения.

«На данный момент вопрос финансирования ремонта и реконструкции существующих зданий открытый. А такой подход к решению проблемы позволит гораздо быстрее создать комфортные условия и для почтальонов, и для посетителей», - подчеркнул депутат.

Отметим, по инициативе «Единой России» в 2022 году начнется модернизация 632 отделений в регионах. Всего до конца 2025 года будет модернизировано 25 160 отделений по всей стране – на эти цели уже выделено 5 млрд рублей. Проект охватывает почти 30 миллионов жителей страны.

Также в соответствии с поручением съезда «Единой России» почта получила разрешение на поставку безрецептурных лекарств.

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