Аномальное тепло ожидает жителей юга Европейской части России, на севере - аномальный холод

16:46, 25 ноября 2021, ПАИ

Жителей центральной части Европейской России в конце ноября ждет теплая для этого периода погода, пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов», — рассказал он.

Ночью температура составит около нуля градусов. Атмосферное давление станет плавно падать на два-три миллиметра ежедневно. В пятницу прогнозируется сильный ветер.

«На юге (Европейской России) более антициклональный режим погоды. Температура будет повышаться. В Крыму завтра прогнозируется плюс пять — плюс семь градусов, а к субботе, воскресенью 14-17 градусов. Эта температура на шесть-восемь градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае», — сказал синоптик.

На севере Европейской России ожидается аномальный холод, ночью местами до минус 20-23.

