Аномальное тепло ожидает жителей юга Европейской части России, на севере - аномальный холод
Жителей центральной части Европейской России в конце ноября ждет теплая для этого периода погода, пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов», — рассказал он.
Ночью температура составит около нуля градусов. Атмосферное давление станет плавно падать на два-три миллиметра ежедневно. В пятницу прогнозируется сильный ветер.
«На юге (Европейской России) более антициклональный режим погоды. Температура будет повышаться. В Крыму завтра прогнозируется плюс пять — плюс семь градусов, а к субботе, воскресенью 14-17 градусов. Эта температура на шесть-восемь градусов выше нормы. Аналогичная ситуация в Краснодарском крае», — сказал синоптик.
На севере Европейской России ожидается аномальный холод, ночью местами до минус 20-23.
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