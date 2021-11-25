Перспективы развития фигурного катания в Псковской области – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

17:26, 25 ноября 2021, ПАИ

Псковская спортсменка Валерия Зайцева, которая впервые в истории псковского фигурного катания одержала победу на всероссийских соревнованиях, рассказала в медиацентре Псковского агентства информации о фигурном катании, участии в соревнованиях и дальнейших планах в спорте. Гостями медиацентра стали также президент региональной Федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева и инструктор-методист спортивной школы «Олимп» Татьяна Семилетова, которые рассказали о развитии этого вида спорта в регионе.

- Впервые в истории псковского фигурного катания псковичка Валерия Зайцева одержала победу на всероссийских соревнованиях, это у нас в регионе впервые такая замечательная победа. Примите наши искренние поздравления, гордимся вами, желаем вам дальнейших успехов в спорте. Лера, как удалось одержать эту победу, благодаря чему?

Л.З.: - Наверное, благодаря упорным тренировкам и тому, что я занимаюсь фигурным катанием уже почти 10 лет. Наверное, все это мне помогло, и мне кажется, что победа на таких соревнованиях будет для меня таким стимулом, чтобы дальше заниматься и стараться выигрывать снова.

- Ты была изначально настроена на победу? Или это для тебя стало неожиданностью?

Л.З.: - Нет, я не была настроена на победу, для меня это было очень неожиданно, потому что я хотела просто прокатать и сделать, постараться прокатать как можно чище.

- Максимально хорошо сделать? А получилось вообще идеально! Здорово! Во сколько лет ты пришла в спорт? И как ты попала в фигурное катание?

Л.З.: - Я пришла в 5,5 лет в фигурное катание, потому что в нашем городе открылась секция фигурного катания. Это было что-то очень новенькое, и мама заинтересовалась этим и решила попробовать меня в этом.

- И тебе сразу понравилось? Или тебя за ручку приводили?

Л.З.: - Мне всегда нравились мамины идеи, поэтому я ходила на многие мероприятия, кружки, секции. Это тоже была одна из них. Потом, когда я подросла, мама сказала – выбрать одну из всех. Как-то так получилось, что я выбрала фигурное катание.

- Ты выбрала, потому что тебе нравилось фигурное катание, или у тебя получалось?

Л.З.: - Потому что мне, скорее, нравилось фигурное катание, не прям получалось на тот момент, потому что я еще была очень маленькая, и мне просто нравилось, что можно стремиться к большему и стараться так, чтобы получалось.

- Хорошо. Еще раз отмечу, что у нас в гостях президент региональной федерации фигурного катания на коньках Псковской области Юлия Зайцева и, по совместительству, мама нашей победительницы. Юлия Викторовна, расскажите, почему решили отдать свою дочку в фигурное катание? Я так понимаю, это произошло после открытия Ледового дворца?

Ю.З.: - Да, конечно, когда произошло открытие Ледового дворца, появились объявления, что набирают детей в секцию. Конечно же, все активные мамочки Пскова ринулись стройными рядами в Ледовый дворец, и мы тоже не стали исключением. Мы были как раз тот самый первый набор, когда дети пришли в новую секцию, еще не было хоккея, было только фигурное катание. Интересно! В то время как раз начали показывать ледовые шоу по телевидению, началась популяризация. Раньше мы смотрели от Олимпиады до Олимпиады на это фигурное катание, когда его показывали по телевидению. А сейчас пошла пропаганда, стали показывать ледовые шоу. Я помню, Лере 5 лет, мы сидим у телевизора, смотрим и думаем: Господи, красота неземная! Как же так возможно научиться! И тут такая сенсация в городе, открывается Ледовый дворец. И, конечно, пошли туда попробовать.

- То есть, вам изначально это все нравилось?

Ю.З.: - Конечно, нравилось! Это один из любимейших видов спорта зимних.

- Как раз, если вы смотрели и следили за всеми, какие кумиры у вас есть? Лера, тебе и твоей маме вопрос: кто у вас самый любимый фигурист?

Л.З.: - Наверное, самый любимый фигурист – это Камилла Валеева. А так я люблю и Елизавету Туктамышеву, мне нравится Анна Щербакова, и такие девочки, которые еще не старшие и знаменитые, они катаются очень хорошо – Софья Самоделкина и другие. Мне нравятся очень многие, у нас сейчас очень популярно…

- Ты следишь за их спортивной карьерой?

Л.З.: - Да, слежу, конечно.

- Знаешь об их участии в спортивных соревнованиях? Юлия, а у вас?

Ю.З.: - Мы всегда болели за более старшее поколение звезд фигурного катания. Конечно, всем нам нравилась Татьяна Навка, и пары… Когда ты еще не окунаешься в специфику одиночного или парного катания, то, конечно, пары завораживают своей сложностью, красотой. Поэтому, наверное, мы больше знали парников. А потом уже, когда ты вникаешь в этот вид спорта, там уже для тебя открываются новые и новые грани этого вида спорта и его представителей.

- За кем-то конкретно наблюдаешь?

Ю.З.: - Да, конкретно ждешь. У нас дома всегда, если идут какие-то прокаты, у нас всегда это на компьютерах…

- Вы следите за Олимпиадами, за всеми соревнованиями?

Ю.З.: - Да, за всеми Гран-при, Лера еще находит время на это.

- Здорово! Татьяна Алексеевна, вам вопрос: у нас Лера – воспитанница спортивной школы «Олимп», где вы инструктор-методист. Скажите, во-первых, о вашем впечатлении от победы Леры, и как на сегодняшний день выстроена работа в школе «Олимп» по подготовке спортсменов?

Т.С.: - Мы, конечно же, очень рады и удивлены, потому что мы желание имели огромное, чтобы Лера достигла таких результатов, но сами понимаете, что вид спорта сложно-координационный. Очень трудно представить себе, как это – прыгать тройные прыжки. И для нас это было такое достижение запредельное. Но когда это случилось – конечно же, получили все огромное удовольствие, очень обрадовались, понимаем, что это событие для нашего псковского фигурного катания. Хотелось бы сказать, что стараемся по мере сил развивать в Пскове фигурное катание. Хотелось бы очень, чтобы наши спортсмены имели желание и возможность добиваться больших результатов.

- А вот чтобы стать спортсменом-фигуристом, в каком возрасте нужно отдавать ребенка заниматься этим? Желательно?

Т.С.: - Мы набираем детей с 4 лет в спортивно-оздоровительные группы. Конечно, хорошо бы, чтобы работа складывалась, для всех удобно отдавать детей в возрасте 4 лет. Потому что мы, конечно, набираем и в 5 лет, еще принимаем детей. Но там у нас возникают некоторые сложности, когда по составлению расписания и посещению детьми тренировок: кто-то еще остается в дошкольном учреждении, а кто-то поступает в школу. И тут, конечно, для родителей желательно приводить детей как можно раньше. Но не ранее 4 лет.

- А как вы вообще рассматриваете работу по подготовке спортсменов – как спортивный кружок, или вы нацелены на спорт высших достижений?

Т.С.: - Вы знаете, конечно, хотелось бы высокого уровня, чтобы готовить спортсменов для спорта высоких достижений, но…

- Есть ли у нас в Псковской области для этого возможности?

Т.С.: - Конечно же, фигурное катание – это молодой вид спорта и для нашего города, и для нашей области. Ледовый дворец был построен только в 2011 году.

- И только с этого момента берет начало?..

Т.С.: - Да. Надо сказать, что тренерские кадры – это в основном приезжие тренера, мы пока еще не имеем своих. У нас есть один тренер-преподаватель, Робина Маргарита Михайловна, которая наш, псковский тренер. А остальные все тренеры по фигурному катанию приехали из разных городов, таких как Москва, один у нас даже из Казахстана…

- Это командировки получаются?

Ю.З.: - Нет, они переезжают из других городов, потому что нет возможности свои кадры, 10 лет развивается спорт – это для спорта очень мало. И, наверное, говорить о том, что будет много спортсменов, которые будут на высоком уровне показывать свои результаты, мы сможем тогда, когда вырастим своих тренеров. Когда эти дети отучатся в институтах, вернутся домой работать, у них под коньками начнет плавиться лед от того, что они хотят работать дома. Во многих регионах так и происходит. Во многих регионах, где этому спорту больше лет, там уже свои воспитанники возвращаются и тренируют детей.

- Но это не значит, например, что Лера… Лера, у тебя есть амбиции участвовать в спорте больших достижений и расти дальше?

Л.З.: - Да, у меня очень много таких амбиций, потому что я без этого уже жить не могу. Для меня это уже вся жизнь, и я не могу представить себя без спорта.

- Хотела бы ты участвовать в мировых соревнованиях, в Олимпиаде?

Л.З.: - Да, хотела бы, но это пока недостижимая для меня цель, потому что сейчас очень большая конкуренция в России, и туда пробиться настолько сложно, что просто практически нереально.

- Но нет ничего невозможного! Особенно когда есть желание.

Л.З.: - Да.

- Юлия, вопрос к вам: вы для себя видите Леру как профессиональную спортсменку – или для вас это красивое занятие, хорошо, что занимается, развивается?

Ю.З.: - Она уже сейчас профессиональная спортсменка, на самом деле, потому что это такой вид спорта, который занимает очень большую часть жизни и здоровья, подготовок, разъездов. Я не могу сказать, что они сейчас не профессиональные спортсмены. Но чтобы продолжать дальше, нужно переезжать в большой город… Мы, наверное, не готовы переезжать…

- Пока, может быть…

Ю.З.: - Пока, может быть…

- Может быть, жизнь вообще полностью придется изменить? Вообще эти соревнования, где Лера победила, что они дают для спортсмена? Я так понимаю, что повышается квалификация?

Ю.З.: - Соревнования российского уровня, которые внесены в календарный план соревнований, мероприятий спортивных России, дают право на выполнение разрядов кандидата в мастера спорта, мастера спорта. Мастера спорта возможно выполнить только на соревнованиях всероссийского уровня, поэтому дети со всей России участвуют в таких соревнованиях, чтобы попытать свое счастье, показать свое мастерство. И, прежде всего, это интересно, когда ты привыкаешь ездить на юношеских разрядах, на спортивных, ты видишь какие-то регионы, ты примерно знаешь своих соперников. А тут ты приезжаешь и встречаешься с такими людьми, со всех краев нашей огромной России, и интересно показать себя – показать себя судьям, показать свой регион перед другими. Поэтому всероссийские соревнования – это, прежде всего, выполнение норм и требований единых всероссийской классификации. Это и возможность показать себя, заявить о себе. Если мы раньше начинали ездить на всероссийские соревнования, наверное, 4 года назад впервые поехали, еще по младшим возрастам, начинали с 22-го, с 24-го места. И когда приезжали, многие спрашивали: Псковская область – это где? Да, представляете? Даже из Центральной России люди не особо представляли, что это за регион. Сейчас, конечно, говорят: а-а-а, Псков, да!

- Спасибо большое. А вообще, скажите, как и где тренируетесь?

Л.З.: - Тренируемся в Ледовом дворце, у нас очень хорошие условия, у нас очень хорошая арена, на которой мы занимаемся, очень хорошие залы. У нас очень хорошие условия, но есть такая маленькая проблема – каток всего лишь один на весь город, поэтому мало времени, чтобы заниматься на льду. Все надо уделять внимание, и хоккеистам, и фигуристам, очень много групп, поэтому времени дается очень мало.

- То есть, востребован сегодня Ледовый дворец и хоккеистами, и фигуристами?

Ю.З.: - Да, Татьяна Алексеевна расскажет, если просто открыть расписание занятости ледовой арены, то с 7 утра и до 8 вечера занимаются только дети.

Т.С.: - До 9 вечера, до 9!

- Расскажите, Татьяна Алексеевна, кого у нас все-таки больше – хоккеистов или фигуристов? Про хоккеистов мы слышим много, потому что увлекаются и взрослые, которые постоянно выкладывают в Инстаграме свои ночные тренировки…

Т.С.: - Это такие игры для взрослых. На данный момент у нас численность хоккеистов побольше, конечно, так как это командный вид спорта все-таки. Сейчас у нас где-то 110 человек фигуристов, всех возрастов, начиная от разных групп. Есть, конечно, сложности, так как вынуждены составлять расписание и для маленьких детей ставить утреннее время занятий, и получается, что для родителей достаточно проблематично организовать свой день, забрать ребенка из детского сада, если они посещают дошкольное учреждение, дальше они должны оттренироваться и, по возможности, вернуть их обратно в детский сад, чтобы они успели посетить там занятия. Хотелось бы, чтобы у нас было побольше возможностей для детей. Все родители просят ставить в расписании вечернее время. Конечно, это удобнее, после работы они могут детей после детского сада приводить. Но пока у нас нет такой возможности, отдаем предпочтение школьникам, составляем расписание, чтобы больше школьники посещали, не пропускали занятия в школе, могли совмещать оба эти мероприятия. И знания получать в полном объеме, и тренироваться.

- А скажите, сколько у нас тренеров?

Т.С.: - 4 человека.

- Они все живут здесь?

Т.С.: - На данном этапе – да. Они все живут в городе Пскове.

- Как удалось заманить сюда тренеров по фигурному катанию?

Т.С.: - Надо сказать большое спасибо Юлии Викторовне, она очень активно принимает участие. Сложно, да, поиск тренеров. Город Псков, неизвестна наша школа фигурного катания. Но мы стараемся привлечь их действительно хорошими условиями, как сказала Лера: у нас новый Ледовый дворец, новая ледовая арена, очень свободные залы, где мы предоставляем для тренировок детям и тренажерный зал, и зал хореографии. В принципе, молодые тренеры, которые хотят себя попробовать…

- Как вы говорите, такая востребованность, нам придется еще один Ледовый дворец делать в городе Пскове, как минимум?

Ю.З., Л.З.: - Хотелось бы!

Т.С.: - Хотелось бы, чтобы удовлетворить потребности населения, чтобы всем было удобно. В связи с этим, мы надеемся, у нас увеличится численность занимающихся. А так, пока, при этих проблемах мы теряем некий контингент, которому неудобно посещать занятия при таких условиях.

- А может быть, и таланты какие-то, в связи с этим…

Т.С.: - Возможно, конечно.

- Юлия, раз вы занимались активным поиском, как это происходило? И потом, когда открылся кружок, самая первая секция, кто же тогда?..

Ю.З.: - Когда открылась первая секция, самой первой была Маргарита Михайловна Робина, которая работает со дня открытия, и была Надежда Николаевна Соловьева, она когда-то давно в Пскове занималась в секции фигурного катания, еще на открытом льду, еще на «Машиностроителе». Тогда администрация области нашла их, уговорила выйти на работу. И Маргарита Михайловна так и продолжает, она занимается с малышами, ставит их на коньки. А это такая кропотливая работа, которую не очень любят молодые тренеры, у них не хватает терпения. Но это на самом деле такой труд, когда каждого малыша надо научить чему-то, а потом передать, из гнездышка выпустить.

- Как сейчас вы зовете к нам в регион, в Псков?

Ю.З.: - Сейчас, когда у нас появляется вакансия, в связи с разными жизненными обстоятельствами – у кого-то переезд семейный, у кого-то что-то… Уезжают тренеры, куда-то в большие города, их зовут, они видят себя в большом городе, уезжают. Образовывается вакансия. Мы размещаем объявление на просторах Интернета, и идет работа с другими федерациями, с другими тренерами, тут и сарафанное радио. Потом нам присылают резюме, я их направляю в Ледовый дворец, там директор рассматривает кандидатов, уже приглашает на собеседование. И так набирают новых работников, тренеров. Молодые тренеры приезжают, и не очень молодые, потому что в большом городе много детей, много возможностей, но и тренеров там слишком много. Там нужно носиться по всему городу, и можно быть даже официально не трудоустроенным. Потому что мы у многих спрашиваем: почему вы из Москвы уезжаете? Хотите к нам, в маленький город? Они отвечают: потому что здесь я буду заниматься с этими детьми, только я, никуда они от меня не уйдут, и я тренер, устроен тренером, потому что в Москве, Санкт-Петербурге, других городах их не трудоустраивают никак, вообще, они там не то что волонтеры, они там какие-то инструкторы – не инструкторы, им даже стаж не идет, никаких социальных гарантий у них нет. Здесь все-таки есть. Также спасибо большое нашей администрации, что предоставляют жилье для молодых тренеров, которые приезжают иногородние, пока мы не вырастили своих – что по фигурному, что по хоккею. Это очень большая и важная деталь при их переезде.

- А в столицу, Москву, в Санкт-Петербург вы ездите на тренировки?

Л.З.: - На сборы ездим, конечно.

- Кто там вас из именитых, может быть, тренировал?

Ю.З.: - Мы все время ездим в разным. По обстоятельствам. Кто где проводит, смотрим разные объявления. Но в принципе мы придерживаемся тренеров, которые учат по технике Алексея Николаевича Мишина.

- Лера, у тебя, наверное, такой напряженный график, сколько тренировок в неделю?

Л.З.: - Когда как. Всегда по-разному. Если я не хожу в школу, то в день я тренируюсь 2-3 часа на льду, и ОФП занимаюсь, хореографией, другими развлечениями и занятиями. А когда я хожу в школу, то у меня каждый день лед час 15, и зал, и хореография.

- Тебе нравится такая загруженность? Не устаешь?

Л.З.: - Это не загруженность. Я не устаю от такого. Потому что когда загруженность, это 4-5 часов в день льда.

- А в каких соревнованиях ты участвовала, сколько у тебя уже соревнований за плечами, расскажи?

Л.З.: - Я не знаю, сколько соревнований, но медали у меня в районе 55-ти, может быть, и больше, я не считала.

– 55 медалей… А скажи, пожалуйста, понятно, что среди спортсменов есть конкуренция. А есть ли козни какие-то на соревнованиях между спортсменками-фигуристками? Коньки спрятать или еще что-то?

Л.З.: - Такое бывает в больших городах, когда ты приезжаешь на хорошие-хорошие соревнования, и там тебя знают, и знают, что ты сильный, такое может быть. И такое может случиться запросто. А в нашем городе, если это случится, то сразу все узнают, как и что произошло, все друг другу доложат. Поэтому такого у нас, слава Богу, нет.

Ю.З.: - На самом деле, когда на соревнования девчонки приезжают в другие регионы, они всегда ходят со своим платьем и со своими коньками. Они идут разминаться – они забирают с собой платье и коньки. Либо мама, либо тренер, но кто-то остается сторожить. Потому что все об этом наслышаны, и никто не хочет в это попасть.

- И костюмчик могут попортить? Я так понимаю, что важна сохранность костюма для фигуриста, из моих познаний, что даже если какая-то деталь отваливается при движении…

Л.З.: - Да, это снижение оценки. Сразу. Все должно быть очень крепко.

- А кто шьет костюмы для тебя?

Л.З.: - Мы шьем в одном и том же месте, у одной и той же женщины, уже на протяжении долгого времени. Она шьет костюмы для бальников и некоторым фигуристкам.

- А вообще, это вы эскизы делаете сами, или она уже такая опытная, что… Цветовая гамма… Как костюмы создаются?

Л.З.: - Нет, она слушает нашу музыку и потом определяет, какой может быть костюм, дизайнер придумывает…

Ю.З.: - Да, сначала музыка, потом отдают швее, и они с дизайнером делают несколько эскизов, которые мы согласовываем с тренером, со всеми хореографами. Это такой коллективный процесс, творческий.

- И куда потом эти костюмы, когда уже…

Л.З.: - Они все у нас хранятся дома, потому что я не хочу никакие костюмы продавать и перешивать. И все костюмы, и коньки у нас дома лежат, это как мои…

- Сколько же у тебя коньков?

Л.З.: - Очень много!

- Обычно у женщины много туфель, а у тебя коньков.

Л.З.: - Да, много. Потом, может быть, сестре достанется.

- Есть какие-то любимые, или какие-то особенные, в каких ты, может, в соревнованиях побеждала или хорошо выступала?

Л.З.: - Прямо очень таких нет, у меня все костюмы одинаковые, и я в них везде либо побеждала, либо проигрывала, я на это не обращаю внимание. Но сейчас у меня по 2 костюма на каждые 2 года: мы меняем программу каждые 2 года, а программы 2, поэтому их приходится менять, и костюмы тоже.

- Как это интересно! Мне кажется, для девушек это очень приятно. Мы продолжим нашу беседу. Сейчас я хочу предоставить слово коллегам, может, у них возникли какие-то вопросы к нашим гостям. Пожалуйста, задавайте.

- Вы затронули тему, что если метить на Олимпийские игры, на какие-то большие соревнования, то обязательно надо переезжать. Это как-то связано с тренерским составом? Либо это связано с соревнованиями, с условиями тренировок? Почему нельзя вырасти здесь, в Пскове?

Ю.З.: - Потому что это связано, прежде всего, с условиями. Имея один Ледовый дворец на область, многого не добьешься. Потому что дети нашего возраста, нашего уровня занимаются в разы больше. И когда мы приезжаем на соревнования, родите и тренеры говорят: как так? У вас час 15 льда каждый день? И все? И вы при этом это вот показываете? Как так? Мы тренируемся – основные тренировки, дополнительные, частные, просто дети не ходят в школу! Это нормальное явление, что в Москве и Санкт-Петербурге дети даже не ходят в школу. Мы, конечно, школу пропускаем, но не так. Мы пропускаем ее в связи с отъездами, выездами на соревнования, а на сборы стараемся уезжать на каникулах. Но как другие дети вообще не ходят в школу, так тренируются. Там вся жизнь заточена на то, чтобы стать какой-то звездой-звездой. У нас в городе получается, что тренер - он тебе и программу поставит, он с тобой и поскользит, он с тобой повращается, он с тобой попрыгает, все в одном. А в больших городах работает бригада тренеров, когда на школу за каждой группой закреплен свой скользист, свой тренер по вращению, свой хореограф ледовый, свой хореограф в зале. Конечно, мы не можем себе такого позволить здесь. Но так же живут и в других областях. Мы много ездим, много видим, как устроена жизнь в других регионах. И то же самое! Поэтому те, кто собирается связывать свою жизнь с большим-большим спортом, переезжают в большие города. Но тут опять – на сколько у тебя хватит здоровья?

- Лера, а как ты – ты хотела бы связать свою жизнь со спортом? Тебе бы здоровья хватило, как ты считаешь?

Л.З.: - Этого я знать не могу, но я бы хотела связать свою жизнь со спортом, только со спортом. Когда я была маленькая, я об этом как-то не думала, не хотела этого. Сейчас, когда у меня лучше получается, когда я езжу по таким соревнованиям, меня это стимулирует, и мне хочется только и делать, что целый день заниматься и ни на что не обращать внимание.

- Наверное, тебя так мотивировала так твоя последняя победа?

Т.С.: - Ну уже 55 побед там, как минимум, я понимаю, для мотивации!

Ю.З.: - В среднем, мы выступаем 11-13 стартов за сезон. Это с сентября по май у нас 11-13 стартов в год, соревнований. С учетом того, что за одно соревнование тебе нужно 2 дня катать программу - короткую, другой день произвольную, но это совсем не означает, что ты можешь занять призовое место.

Л.З.: - Ты можешь быть по короткой первой, по произвольной последней, в итоге ты не будешь первой в призах.

- А если не спорт? Есть ли в школе что-то, какой-то предмет, какое-то увлечение, или прямо ты только этим живешь и горишь?

Л.З.: - Мне очень нравится заниматься математикой, мне это легко дается, мне это досталось от папы, и этот предмет мне нравится больше всего. Все остальные предметы как-то…

- Потрясающая девушка, я хочу сказать. Фигурное катание, достижения такие – и математика. Но, может, это поможет тебе, если ты захочешь стать впоследствии тренером. Эти математические способности. Хотела бы, если что, потом тренировать здесь, в Пскове? Стать той опорой, которая сможет продвинуть Псков все дальше?

Л.З.: - Не знаю, даже не знаю. Возможно, есть такой вариант, что я хотела бы заниматься фигурным катанием, тренировать детей, но пока я не решила, чего бы я хотела.

- Пока ты наслаждаешься фигурным катанием. Это хорошо. Спасибо большое. Мы уже отметили, что тренировки проходят у нас только в Ледовом дворце. Значит, если мы говорим о спортсменах-фигуристах, то это только псковичи. Или удается к вам приезжать, но там мы уже не говорим о спорте?

Ю.З.: - Нет, у нас с самого открытия девочка, которая преодолевает себя – прежде всего, родители преодолевают себя вот уже 10 лет, они ездят к нам из Печор, каждый день, на тренировки, утром, вечером, в выходные, в праздники, в снег и в дождь, у нас есть.

- Потрясающе! Чтобы и мотивация такая была!

Ю.З.: - Да, они из Печор каждый день приезжают к нам. Еще одна девочка, они живут за городом, в Печках, они тоже каждый день к нам приезжают.

- Вы сказали, что у нас сегодня 110 фигуристов. Какого возраста?

Л.З.: - В основном, это маленькие детишки, со временем все отсеиваются, потому что кто-то делает акцент на учебе, кто-то ходил просто как на развлечение, как в секцию. А остаются те, у кого хватит здоровья, кто хочет сильно.

- Татьяна Алексеевна, эти 110 – это маленькие дети…

Т.С.: - Конечно же, начиная с 4 лет. Боле наполненные группы – это младшие группы. Спортивно-оздоровительные группы.

- А самые старшие группы?

Т.С.: - А самые старшие – это уже группы тренировочного этапа, этап спортивной специализации, они уже менее наполненные. Но сейчас у нас 2 тренировочные группы, в одной 13 человек, с другой 6 человек. Там все зависит от разряда, в большинстве своем мы ориентируемся. Там они разного возраста, начиная с 2011 года до 2006 года. От 10-ти до 15-ти, такой разброс. Но кто-то быстрее достигает уровня мастерства, уровня группы.

- Какой разряд, Лера? Кандидат в мастера спорта. Когда будешь получать мастера спорта?

Л.З.: - Не знаю, надеюсь…

Ю.З.: - Оформление достаточно долгое, потому что сначала региональная федерация подает, согласовывает это со спортивным комитетом областным, региональным. Потом отправляют в Министерство спорта, потому что это уже не разряд, это уже звание. Это примерно около полугода занимает.

- Это теперь такой вопрос бумажный?

Ю.З.: - Да, да.

Л.З.: - Дается удостоверение, с которым ты будешь всегда, всю жизнь. Что бы ни случилось, всегда можешь выйти на лед и тренировать.

- Есть ли у вас талисманы?

Л.З.: - Конечно, у меня очень много талисманов, и один из них – моя салфетница Пикачу, я с ней все время и всегда. Езжу на соревнования, и когда даже нет места в чемодане, я всегда запихну ее туда, потому что это мой самый главный талисман.

Ю.З.: - Фигуристы очень суеверные.

- А мне кажется, все спортсмены! У нас в гостях была участница Паралимпийских игр Саша Васильева, и она сказала, что на эти игры она забыла, не успела взять свой талисман. И вот! Она еще и поэтому переживала. Да, талисманы… По поводу коньков хотела спросить: сколько их у тебя? Есть счастливые коньки?

Ю.З.: - Нет, коньки всегда одни, в которых они катаются.

Л.З.: - Когда я была маленькая, у меня были на 2 года одни коньки. Сейчас у меня ломаются коньки очень часто, у меня рвутся шнурки и ломаются крючки, все летит в пух и прах. Поэтому они меняются раз в год.

Ю.З.: - И нагрузка очень большая! Говорят же, что прыжки многооборотные, тройные, у них идет такая нагрузка, как у космонавтов в космосе, на организм. Они в воздухе зависают, вращаются, и, соответственно, если малыши катаются на начального уровня коньках, то коньки разделяются по жесткости. И уже к старшему возрасту коньки жесткие, жесткие.

- Где покупаете коньки? У нас в Пскове есть возможность их купить?

Все: - Нет, нет!

Ю.З.: - В Санкт-Петербурге покупаем.

- Действительно, то есть, такие профессиональные коньки нужно покупать в специализированных магазинах. А костюмы шьете сами… А кто же ставит номера тогда?

Л.З.: - Всегда по-разному. Иногда ставим их на сборах, иногда еще где-то.

Ю.З.: - Чаще получается так, что, когда были маленькие – здесь ставили, в Пскове. Когда начинаешь выезжать на соревнования уровнем повыше, хочется показать необыкновенную красоту. Поэтому есть очень много постановщиков, которые могут приезжать к тебе в регион, по договоренности, как на мастер-классы, ты можешь выезжать к ним в город для постановки программы. И выезжаешь, ставишь программу, здесь уже со своим тренером ее отрабатываешь и выезжаешь на соревнования.

- А музыку кто подбирает?

Л.З.: - Выбирают они, смотрят…

Ю.З.: - У всех по-разному, кто-то сам выбирает, у кого-то музыкальные, творческие способности, они прямо видят своего ребенка в такой программе или в такой, там же тоже вариантов очень много.

Л.З.: - У нас такого никогда не было!

Ю.З.: - Мы – да, мы всегда полагаемся на профессионалов.

- Кто у вас в семье еще катается на коньках? Стоит хотя бы…

Л.З.: - Моя младшая сестра, она пошла в фигурное катание, но это так, чисто чтобы научиться кататься хорошо.

- Юлия, а вы стоите на коньках?

Ю.З.: - Да, иногда бываю Снегурочкой на Новом году, в группах.

- Татьяна Алексеевна?

Т.С.: - Нет, я, к сожалению, нет. Я умею кататься, и даже в глубоком детстве занималась фигурным катанием, но очень недлительное, правда, время. Но сейчас я выбрала для себя другой вид спорта, поэтому с фигурным катанием меня связывает исключительно работа.

- Но раз мы уже говорим о спорте, какой вид спорта вы выбрали?

Т.С.: - Я сама занимаюсь волейболом.

- Ох ты, интересно! А скажите, если мы говорим о такой востребованности Ледового дворца сегодня, в частности, занятий по фигурному катанию, есть ли у нас, у Пскова, шансы на то, чтобы выйти в большой спорт? Как вы считаете? Я понимаю, что нам нужно больше места для тренировок, нам нужны тренеры, постоянные, крепкие и больше, раз там, как вы говорите, один тренер по вращению, другой по скольжению, первый раз слышу, что такие бывают…

Т.С.: - Это целая бригада тренерская, бригада.

- На одного спортсмена?

Т.С.: - На группу, там в группах занимаются. Но группы обычно немногочисленные, человек 5-6.

Л.З.: - Бывает и 7-8, таких, как я, возрастом.

- Какие шансы у нас есть? Когда нам ждать?

Т.С.: - Главное – надо понимать, что должно быть сначала огромное желание самого спортсмена. Я бы упомянула, что Лера большая молодец, она труженица, это через такие усилия, это все сложно, это все больно, ведь это же падения постоянные, это не происходит без слез, без каких-то срывов. Но она идет к своей цели, и ей очень хорошо помогает ее мама, она поддержка, опора. Тут надо, конечно, ребенка своего любить, жалеть, но понимать, что большой спорт – это большой труд, это возможность получения травмы, и чтобы достичь результатов, необходимо очень много и кропотливо работать. Ребенка, с одной стороны, жалеть надо, но чтобы достичь результатов, он должен потратить очень много своих сил. И не все мамы понимают это и готовы с этим справляться.

- Жалеют?

Т.С.: - Да, жалеют. Мы должны понимать, что без труда в спорте невозможно достичь результатов. Если не приложить огромные усилия.

Ю.З.: - Мотивация у родителей должна быть колоссальная. На первичном этапе родители должны просто болеть этим, и делать все. Потому что: ой, утром не пойду на тренировку, я вчера не выспалась!

- Ну это уже все тогда! Профессиональный спорт закрыт для таких.

Ю.З.: - У нас такого, конечно, нет, мы в любую погоду, в любой день недели мчимся все на тренировку, потому что лед для нас настолько дорог, и у нас его мало, и мы используем каждую возможность, чтобы потренироваться.

- Пару слов о нашей федерации фигурного катания на коньках. Вы уже 3 года возглавляете?

Ю.З.: - Третий год. Сама федерация существует 6 лет. Я возглавляю третий год

- Какие главные задачи и проблемы на сегодняшний день?

Ю.З.: - Конечно, прежде всего – это общественная организация. Хотелось бы много на что повлиять, много что сделать, но у нас нет таких полномочий. Прежде всего, федерация сотрудничает с Всероссийской федерацией, в которую направляются заявки для участия спортсменов, для выполнения норм спортивных разрядов тоже федерация ходатайствует перед спортивными комитетами. Проведение соревнований в области, как первенств, так и просто региональных соревнований, чтобы дети участвовали. Это самые основные наши задачи, решение этих задач, потому что если мы не будет проводить соревнования, детям негде будет выполнять разряды. Мы же все занимается, потому что у нас цель: преодолел одну ступеньку – идешь дальше, дальше, дальше.

- А в чем сложность организации проведения соревнований?

Ю.З.: - Хочется проводить соревнования, чтобы были приезжие, из других регионов. Пока у нас одна школа – нам не с кем конкурировать. Они все катаются, они все друг друга знают, они все на одном разряде, они все в одной группе, всем все понятно, толку проводить соревнования… А если бы у нас была еще частная школа, хотя бы частная, не спортивная школа государственная, хотя бы частная, - это уже бы была конкуренция, это порождало бы такую мотивацию у спортсменов, у родителей, все бы соревновались друг с другом. Ты же не видишь, что делают в той школе, думаешь: ага, они уже научились делать гораздо больше, и мне тоже надо! И поэтому мы приглашаем из других регионов детей. Этим всем тоже занимается федерация, потому что ты буквально обзваниваешь другие города, приглашаешь, высылаешь, помогаешь им разместиться, получается принимающая сторона. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас была конкуренция.

- Спасибо большое. Татьяна Алексеевна, что касается спортивной школы «Олимп», какие тут главные потребности?

Т.С.: - Как мы уже сказали, хотелось бы иметь дополнительные возможности, что касается льда. Хотелось бы, чтобы наш тренеры все оставались у нас работать и стараться достигать с нашими детьми максимальных результатов. Будет лед – будет и желающих много больше.

- Возможно, будут и какие-то частные организации, которые возьмутся…

Ю.З.: - Конечно, конечно!

Т.С.: - И тогда, возможно, и конкуренция образуется, и детей больше будет посещать секцию фигурного катания. Тут у нас совершенно другие возможности могут появиться.

Ю.З.: - Возвращаясь к предыдущему вопросу. В Великих Луках есть лед. В прошлом году на базе этого Ледового мы провели соревнования, там было первенство Великих Лук как этап одного из кубков городов Северо-Запада. В Великих луках нет фигурного катания. Там есть спортивная школа, в которой есть отделение хоккея. Я всего лишь общественная организация, я не могу повлиять на то, чтобы там создалась… Там есть родители, которые ходят и просят муниципалитет, чтобы им организовали секцию. Но пока обещают, говорят, что нет финансирования. Это понятно. И пока ничего не происходит. Хотя наши соревнования фигурные в Великих Луках произвели фурор, все приходили смотреть! Потому что все это видят по телевизору, а тут посмотреть вживую было очень интересно. Вот были бы дети в Великих Луках – мы бы тоже там все соревновались.

- Я думаю, что большим прорывом для нашего города и для нашего региона стало появление Ледового дворца. Ведь, по сути, ничего не было, кроме того, что в зимнее время. Еще вопросы?

- Хотелось бы уточнить один момент. У нас в основном девочки фигурным катанием занимаются?

Т.С.: - Да, в большинстве своем.

- Одиночные выступления? Пар нет?

Т.С.: - Только одиночное катание развивается.

- А мальчишки, или только пока маленькие? Потом уходят?

Ю.З.: - Мальчишки – пока маленькие, потом перебегают в хоккей. Их переманивают.

Т.С.: - У нас сейчас есть, по-моему, 5 мальчиков. В списочном составе имеется маленьких, 2016 года.

- Скажите, пожалуйста, буквально недавно у нас появилось специальное отделение при детской областной больнице - спортивной медицины. Да, прямо в Ледовом дворце. Скажите, пожалуйста, насколько своевременно - может, наши фигуристки обращались, - насколько нужна была такая медицинская помощь нашим спортсменам?

Ю.З.: - Обязательно, обязательно! Потому что ни на одни соревнования не принимают участников без справок медицинских. Они все должны проходить медосмотр, врачами, перед началом сезона, чтобы на момент соревнований у тебя была отметка, что ты прошел и здоров. Поэтому, когда отделения спортивной медицины не было, для нас это была проблема. Мы бегали по всему городу, собирали справки, проходили специалистов, это занимало такое колоссальное время! А потом правила еще более ужесточились, и недостаточно было только отметки врача, нужна была печать диспансера спортивного на заявке на участие в соревнованиях. А у нас диспансера нет, у нас каждый выезд на соревнования – все эти объяснения, что у нас нет диспансера. Потом, когда диспансер появился, мы все очень сильно обрадовались, потому что дети буквально за одну неделю могли пройти всех специалистов, дружно, в назначенное время, и получить все консультации, потому что выявилось очень много скрытых проблем, о которых родители не догадывались. А при медосмотрах этих специалистами были им указаны.

- И там же можно было получить какую-то определенную помощь?

Ю.З.: - В отделении спортивной медицины обслуживаются дети, которые состоят в сборной области, они обслуживаются там мгновенно. Все остальные туда тоже, конечно, попадают, если у кого-то какие-то травмы или еще что-то…

- Может, для подготовки, потому что я знаю, что иногда необходимы специальные массажи для спортсменов?

Ю.З.: - Наши дети обращались в спортивную медицину за физиопроцедурами. У нас четко, каждый год проходят диспансеризацию.

Т.С.: - Я бы хотела сказать, что мы 2 раза в год проводим диспансеризацию, обязательно, сейчас мы очень плотно сотрудничаем с этим учреждением, это нам большое подспорье, потому что находится оно близко, медосмотр нам назначают, дети сразу, на месте, как уже сказала Юлия Викторовна, проходят всех специалистов, у них принимают все анализы, это все очень удобно. Если в процессе медосмотра возникают какие-то сложности, сразу их осматривают врачи, делают назначения детям. Конечно же, все удобно, и мы очень довольны, что у нас сейчас появилась такая возможность.

- Это здорово, конечно. Спасибо большое! Если у коллег нет вопросов, я задам заключительный вопрос, он меня мучил с начала нашей пресс-конференции: когда вы сказали про тройной прыжок, я вспомнила, что в детстве, когда смотрела по телевизору фигурное катание, я пыталась хотя бы сесть пистолетиком. Для меня это был самый сложный элемент. Но пока была маленькая, пистолетик получался, а с возрастом стал самым сложным элементом. Какой для тебя сейчас самый сложный элемент?

Л.З.: - Для меня самый сложный элемент – наверное, четверные и каскады три-три, которые с каскадом, с Риттбергером, это такой прыжок, который реберный, и его сложно прыгнуть с первого тройного.

- А ты делаешь такие, пытаешься?

Л.З.: - Четверные я не пытаюсь, слава Богу, а тройные – да, три каскада – это уже да.

- Молодец. У вас, Юля, я так понимаю, все на любительском уровне?

Ю.З.: - Тоже пистолетик. Самый сложный элемент!

- Спасибо большое. Были очень рады видеть вас сегодня, познакомиться с вами. Для нас большая гордость, что вы так популяризируете фигурное катание, популяризируете нашу Псковскую область. Ведь кто-то до сих пор не знает, где она. Лера, тебе желаю спортивных успехов, успехов в школе, конечно же, обязательно, побольше тебе времени на твое любимое занятие фигурным катанием, маме – сил, для того, чтобы поддерживать. Спасибо еще раз большое, что пришли к нам, всего самого хорошего и здоровья, конечно!

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