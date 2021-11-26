Дождь с мокрым снегом прогнозируется в Псковской области 26 ноября

07:23, 26 ноября 2021, ПАИ

26 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода. Небольшие осадки, днем местами умеренные в виде дождя с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 9 до 14 метров в секунду.

Температура по области составит от 0 до +4 градусов. Атмосферное давление низкое.