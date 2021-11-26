Псковичи завоевали медали на всероссийских соревнованиях по брейкингу

10:01, 26 ноября 2021, ПАИ

В Нижегородской области завершились всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble, в которых приняли участие 86 клубов из 28 регионов России, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Псковскую область представила команда «Хоть отбавляй». Мария Костина заняла первое место в номинации «Девушки 14–15 лет». Максим Степанов, Дэниз Айдемир, Мария Костина взяли золото в номинации «3×3».

Кристина Кочнева заняла второе место в номинации «женщины 19+», Максим Степанов завоевал бронзу в номинации «юноши 14–15 лет».

«Очень здорово! Благодарю за работу тренера клуба Кирилла Кочнева и всю его команду. Молодцы! Так держать!» - оценил достижения псковичей губернатор Михаил Ведерников.

Напомним, ранее в этом году псковичи взяли призовые места на чемпионате и первенстве России по брейкингу, двое спортсменов «Хоть отбавляй» включены в сборную Российской Федерации – Мария и Никита Костины.