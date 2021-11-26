Осенью в Псковской области число вакцинированных выросло на треть

12:02, 26 ноября 2021, ПАИ

Осенью число вакцинированных в Псковской области выросло на треть, со 173 до 240 тысяч человек, сообщил на заседании оперштаба 26 ноября губернатор региона Михаил Ведерников.

«Мы не только встретили новую волну с заметной долей привитого населения, но и хорошими темпами продолжили прививочную кампанию. Результат очень наглядный: если в декабре прошлого года пиковые значения заболеваемости превышали 400 новых случаев в сутки, то теперь они не дошли и до 300», - сказал губернатор.

Однако, по его словам, ситуация ещё остаётся непростой. «Но очевидно, что выбранная нами стратегия работает. Она многих защитила как от заболевания, так и от летального исхода», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил жителей, которые ответственно подошли к ограничительным мерам, сделали прививку, обезопасили себя от коронавирусной инфекции и внесли таким образом вклад в борьбу с эпидемией. «Нужно сказать спасибо и руководителям предприятий и организаций, которые с пониманием отнеслись к новым требованиям и сделали всё необходимое для защиты своих сотрудников и клиентов», - отметл губернатор.