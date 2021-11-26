Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире
Очередное заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Михаила Ведерникова начнётся 26 ноября в 12:00.
В повестке дня традиционно ожидается разбор эпидемической ситуации. Также планируется обсудить внесение некоторых изменений в противокоронавирусный указ.
Псковское агентство информации проведёт традиционную трансляцию заседания оперштаба на своём сайте, в YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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26 ноября 2021
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире