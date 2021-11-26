Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире

11:12, 26 ноября 2021, ПАИ

Очередное заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Михаила Ведерникова начнётся 26 ноября в 12:00.

В повестке дня традиционно ожидается разбор эпидемической ситуации. Также планируется обсудить внесение некоторых изменений в противокоронавирусный указ.

Псковское агентство информации проведёт традиционную трансляцию заседания оперштаба на своём сайте, в YouTube-канале агентства и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».