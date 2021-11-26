Депутаты Псковской гордумы согласовали директоров трёх муниципальных учреждений
Депутаты Псковской городской Думы согласовали директоров трёх муниципальных учреждений Пскова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии 26 ноября.
Жанна Иванова назначена на должность директора Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28. Олег Сладковский займет пост директора муниципального казенного учреждения «Снежинка». Елена Голубева назначена на должность директора Псковской общеобразовательной школы-интерната.
Решения приняты в ходе тайного голосования.
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