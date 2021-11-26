Бежаницкое райпо претендует на «Народное признание» в номинации «Наша марка»

15:58, 26 ноября 2021, ПАИ

Бежаницкое райпо пополнило список претендентов на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание-2021» в номинации «Наша марка». Заявку прислала главный редактор Бежаницкой районной газеты «Сельская новь» Любовь Озерская.

Она отметила, что бежаницкий хлеб давно и заслуженно считается одним из брендов района. Он пользуется спросом не только на территории обслуживания Бежаницкого райпо, но и далеко за её пределами.

«У всех производителей разные технологии, - пояснил председатель совета Бежаницкого Райпо Виктор Смирнов. - Кто-то делает ставку на быстрые хлеба, ускоряя и упрощая процесс выпечки, кто-то добавляет улучшители вкуса. Наш секрет в опыте пекарей и сохранении традиционной технологии приготовления хлеба на густой закваске по старому советскому ГОСТу. Замечу, что мы работаем только с сырьём высшего качества. Так что, если хотите вернуться воспоминаниями в СССР — попробуйте наш Дарницкий хлеб!»

Хлеб поставляется в 11 районов: Бежаницкий, Локнянский, Опочецкий, Красногородский, Пушкиногорский, Новоржевский, Дедовичский, Порховский, Дновский, Островский, Пыталовский. Хлеба изготавливаются по ГОСТам, с соблюдением всех параметров, по давно отработанной технологии — на густых ржаных заквасках. Батон - на густых опарах.

Бежаницкий хлебозавод выпускает 40 видов хлебобулочных изделий. Из них самые популярные: «Дарницкий», «Славянский» и батон нарезной.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.